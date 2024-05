V Anglicku a Walese sa začali komunálne voľby

Londýn 2. mája (TASR) - Vo štvrtok sa začali v Anglicku a Walese voľby do miestnych samospráv. Ich výsledok bude poslednou veľkou skúškou pred parlamentnými voľbami v Spojenom kráľovstve, ktoré podľa predvolebných prieskumov po dlhých 14 rokoch odstavia od moci Konzervatívnu stranu. TASR sa odvoláva na agentúru AP.



Voliči rozhodnú aj o starostovi Londýna, kde sa čaká znovuzvolenie labouristu Sadiqa Khana. Hlasovanie naznačí aj ďalší osud súčasného premiéra Rishiho Sunaka podľa výsledkov konzervatívcov v niekoľkých kľúčových mestách. V prípade úspechu to môže utlmiť diskusiu o zmene lídra Konzervatívnej strany pred parlamentnými voľbami v Spojenom kráľovstve.



Predseda Labouristickej strany Keir Starmer verí, že výsledky štvrtkových komunálnych volieb potvrdia prieskumy verejnej mienky za posledné dva roky - že labouristi sú na ceste k moci prvýkrát od roku 2010.



Voliči si vyberajú viac ako 2000 členov mestských rád a 11 starostov miest. Volí sa aj 37 policajných a kriminálnych komisárov. V Škótsku a Severnom Írsku sú komunálne voľby v inom termíne.



Sčítavanie hlasov sa začne po uzavretí volebných miestností vo štvrtok o 22.00 h miestneho času a prvé výsledky očakávajú v piatok po polnoci. Voliči rozhodnú o tom, kto bude v nasledujúcich rokoch riadiť mnohé aspekty ich každodenného života, ako napríklad odvoz smetí, stav ciest a opatrenia v oblasti miestnej kriminality.



Vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr do januára 2025, sa na ne bude pozerať aj cez celoštátnu optiku. Právomoc rozhodnúť o presnom termíne parlamentných volieb má Sunak, ktorý uviedol, že sa uskutočnia v druhej polovici roka 2024.