V Anglicku chcú povinne očkovať zdravotníkov v prvej línii

Londýn 9. novembra (TASR) - V Anglicku plánujú zaviesť povinné očkovanie proti covidu pre zdravotníkov z prvej línie. Plne zaočkovaní budú musieť byť najneskôr do jari budúceho roku, informovala v utorok BBC s odvolaním sa na vládne zdroje.



Od 80.000 do 100.000 zamestnancov Národnej zdravotnej služby (NHS) nie je zaočkovaných proti covidu.



Pracovníci domovov dôchodcov sa majú dať povinne zaočkovať do štvrtka tohto týždňa.



BBC zároveň uvádza, že očkovanie proti chrípke nebude povinné a zdravotné výnimky budú aj pri povinnom očkovaní proti covidu. Vo Walese, Škótsku ani Severnom Írsku zatiaľ nenavrhli povinné očkovanie pre zdravotníkov a ani zamestnancov domovov dôchodcov.



Šéf sekcie zdravotnej starostlivosti NHS Chris Hopson pre BBC Radio 4 pripustil, že možný úbytok zamestnancov v dôsledku povinného očkovania je "reálnym problémom", keďže už teraz musia mnohí zdravotníci v dôsledku nedostatočných personálnych rezerv pracovať nadčasy. Vyzval preto vládu, aby rokovala s odbormi v záujme zachovania zamestnaneckých stavov v zdravotníctve.