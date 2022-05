V Anglicku hlásia 71 nových prípadov opičích kiahní

Londýn 31. mája (TASR) - V Anglicku zaznamenali ďalších 71 prípadov opičích kiahní. Oznámil to v pondelok britský Úrad pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA). TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



Celkový počet potvrdených prípadov opičích kiahní v Spojenom kráľovstve sa tým zvýšil na 179, z toho 172 zaznamenali v Anglicku. Štyri prípady hlásia zo Škótska, dva zo Severného Írska a jeden z Walesu. Úrady v krajinách Spojeného kráľovstva vydali spoločné pokyny s cieľom zastaviť šírenie nákazy.



Úrady nakazené osoby vyzývajú, aby sa vyhýbali blízkemu kontaktu s ďalšími ľuďmi dovtedy, kým sa im nezahoja vyrážky a nezaschnú chrasty. Riziko by malo byť posudzované aj v prípade osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými. Pokyny vydané úradmi zahŕňajú aj ďalšie opatrenia a rady pre nakazené osoby, prípadne osoby s podozrením na ochorenie.



UKHSA minulý týždeň uviedol, že riziko spojené s opičími kiahňami pre obyvateľstvo Británie je nízke. Úrad však ľudí vyzval, aby toto toto ochorenie nebrali na ľahkú váhu.



V priebehu mája bolo v Európe a iných častiach sveta zaznamenaných viac ako 300 potvrdených a potenciálnych prípadov nákazy opičími kiahňami, neboli však nahlásené žiadne úmrtia. Podľa odborníkov sa ochorenie šíri najmä komunitne.



Opičie kiahne sa prenášajú najmä kvapôčkami šírenými vzduchom, ale aj kontaktom s telesnými tekutinami, krvou alebo vriedkami postihnutého.



Medzi typické príznaky nákazy patria vyrážky, ktoré začínajú na tvári a neskôr sa rozširujú na oblasť končatín a genitálií, no objaviť sa môžu i na očných rohovkách či spojivkách. Po určitom čase sa na vyrážkach vytvorí chrasta, ktorá neskôr odpadne. Nakazení môžu mať teplotu a pociťovať bolesť hlavy, chrbta a únavu. Inkubačná doba ochorenia je zvyčajne 6 – 13 dní, no v ojedinelých prípadoch môže byť aj dlhšia.