V Anglicku i Írsku protestovali tisíce ľudí proti rasizmu a násiliu

Newcastle/Belfast 11. augusta (TASR) - Po rozsiahlych nepokojoch vyvolaných krajne pravicovými extrémistami v Anglicku a Severnom Írsku došlo k demonštráciám aj v sobotu. Zhruba 15.000 ľudí protestovalo podľa britskej agentúry PA v severoírskom hlavnom meste Belfast proti rasizmu a pravicovému násiliu, píše TASR.



V noci na nedeľu došlo v Belfaste opätovne k násilným potýčkam. Podľa stanice BBC vyšli v meste Newcastle na severovýchode Anglicka do ulíc stovky demonštrantov proti rasizmu. Došlo tam súčasne aj k menšej protidemonštrácii pravicovo orientovanej skupiny.



Došlo i k jednotlivým zadržaniam; polícia napríklad zadržala muža, ktorý mal údajne pri sebe kladivo.



Na demonštrácie proti násiliu zo strany pravicových extrémistov po celej krajine vrátane Londýna, Portsmouthu, Manchestra, Cardffu, Oxfordu či Birminghamu vyzvala v sobotu organizácia Stand Up do Racism.



Britský kráľ Karol III. ešte v piatok vyzval na vzájomný rešpekt a porozumenie po rasistických nepokojoch, ktorých terčom boli moslimovia a migranti v Spojenom kráľovstve. Kráľ sa tak k nepokojom, ktoré otriasli britskými mestami, vyjadril prvýkrát od ich vypuknutia.



Nepokoje vyvolal útok nožom koncom júla v meste Southport, po ktorom zomreli tri mladé dievčatá. Podľa agentúry Reuters násilnosti posilnilo šírenie nepravdivých informácií na internete, podľa ktorých mal byť páchateľom islamistický migrant.



Počas nepokojov tak dochádzalo k útokom predovšetkým na mešity či na zariadenia pre migrantov, ako sú napríklad azylové domy, ktoré ubytovávajú migrantov.



Už v stredu však vyšli do ulíc viacerých britských miest aj tisícky demonštrantov protestujúcich proti rasizmu. Chceli tak vyjadriť aj svoj nesúhlas s násilnosťami, ktoré v uplynulých dňoch páchali stúpenci krajnej pravice.