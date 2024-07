V Anglicku objavili najkompletnejšie pozostatky dinosaura za 100 rokov

Londýn 11. júla (TASR) - Na anglickom ostrove Wight objavili fosílne pozostatky dinosaura, ktorý žil pred približne 125 miliónmi rokov. Podľa vedcov ide o najucelenejší exemplár nájdený v Británii za uplynulé storočie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Doktorand Jeremy Lockwood z University of Portsmouth, ktorý sa na vykopávkach podieľal, uviedol, že bylinožravý druh žil pravdepodobne v skupinách. Tieto dinosaury zrejme vážili okolo 900 kilogramov, teda približne ako súčasný bizón americký.



Nájdené pozostatky tvorí zhruba 149 kostí a k ich objaveniu došlo už v roku 2013 na útesoch zálivu Compton Bay. Nález sa podaril zberateľovi fosílií Nickovi Chaseovi a po ňom dostal dinosaurus aj pomenovanie "Comptonatus chasei".



"Pomôže nám to dozvedieť sa viac o ďalších druhoch dinosaurov žijúcich v Anglicku na začiatku obdobia kriedy," uviedol Lockwood, ktorý je zároveň hlavným autorom článku popisujúceho tento druh, publikovanom v časopise Journal of Systematic Palaeontology.



V roku 2022 objavili na ostrove Wight pozostatky mäsožravého dinosaura, ktorý patril k pradávnym predátorom a bol väčší než akýkoľvek známy tvor v Európe. Tento exemplár taktiež pochádzal z obdobia kriedy.