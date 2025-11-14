Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Anglicku sa začal štrajk lekárov za lepšie platy a odbornú prípravu

Lekári držia transparenty pred nemocnicou St Thomas' Hospital v Londýne, keď tisíce lekárov v celej Anglicku štrajkujú v spore o platy, v piatok 14. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Spojené kráľovstvo naďalej zápasí s dlhotrvajúcou krízou životných nákladov, ktorá vyvolala štrajky naprieč rôznymi odvetviami ekonomiky.

Autor TASR
Londýn 14. novembra (TASR) - Tisíce lekárov protestovali v piatok v Anglicku za lepšie platové podmienky a zvýšenie počtu miest na odbornú prípravu. Štrajková akcia potrvá päť dní. Ide už v poradí o 13. štrajk tamojších lekárov od marca 2023, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Štrajk, ktorý sa začal o 7.00 h miestneho času (8.00 h SEČ), britský minister zdravotníctva Wes Streeting odsúdil. V tejto súvislosti vyhlásil, že vedenie lekárskych odborov - Britská lekárska asociácia (BMA) - „uprednostňuje konfrontáciu pred starostlivosťou“.

Tento štrajk už nie je o spravodlivosti. Je to o politickom postoji,“ napísal pre denník Daily Telegraph. „Nemôžeme a nebudeme robiť ústupky v otázke platov, najmä po 28,9-percentnom zvýšení platov za posledné tri roky a najvyššom zvýšení platov v celom verejnom sektore za posledné dva roky,“ dodal.

BMA tvrdí, že lekári stále potrebujú zvýšiť platy o 26 percent, aby sa ich príjmy vrátili na reálnu hodnotu spred dvoch desaťročí.

Asociácia tiež požaduje zvýšenie počtu miest na odbornú prípravu. Lekári sa totiž sťažujú, že v niektorých prípadoch sa viac než 30.000 lekárov uchádza o iba 10.000 miest na odbornú prípravu, ktoré im umožnia postupovať v kariére a stať sa špecialistami.

Táto situácia vedie k tomu, že mnohí lekári po rokoch odbornej prípravy nemajú trvalé zamestnanie.

Spojené kráľovstvo naďalej zápasí s dlhotrvajúcou krízou životných nákladov, ktorá vyvolala štrajky naprieč rôznymi odvetviami ekonomiky. Skupiny vrátane učiteľov, zdravotných sestier, pracovníkov záchrannej služby, právnikov, železničiarov a pohraničných pracovníkov štrajkovali počas uplynulých viac ako troch rokov.
