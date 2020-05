V Anglicku spustili systém inteligentnej karantény

Londýn 28. mája (TASR) – Anglicko vo štvrtok uviedlo do prevádzky systém inteligentnej karantény. Ide o ďalšie z opatrení v boji proti chorobe COVID-19 spôsobovanej novým koronavírusom, píše agentúra AFP.



Podľa ministra zdravotníctva Matta Hancocka je "občianskou povinnosťou každého prispôsobiť sa novým pravidlám, vďaka ktorým bude možné sledovať ľudí ohrozených touto chorobou".



"Je nesmierne dôležité, aby sa každý, kto má príznaky, okamžite izoloval, neopúšťal domácnosť a dal sa testovať", dodal Hancock.



Podľa nových pravidiel by mal totiž každý s príznakmi ochorenia COVID-19 požiadať o test on-line alebo prostredníctvom hovoru na číslo 119.



Vláda si dala za cieľ zo začiatku sledovať denne kontakty 10 000 ľudí. Podľa Hancocka však tým, ktorí sa odmietnu zapojiť do tohto systému, nehrozia nijaké pokuty. Účasť je totiž dobrovoľná a vláda sa spolieha na to, že požiadavku zapojenia sa do systému inteligentnej karantény Briti všeobecne akceptujú a budú dodržiavať.



Technickú podporu tejto služby zabezpečí približne 52 000 pracovníkov, ktorí osobám s pozitívnym testom na nový koronavírus zavolajú alebo pošlú textovú správu, aby zistili, s kým boli v bezprostrednom kontakte. Znamená to prítomnosť ďalšej osoby vo vzdialenosti menšej ako dva metre po dobu aspoň 15 minút alebo priamy kontakt vo vzdialenosti jedného metra. Títo ľudia budú následne vyzvaní, aby išli do domácej karantény.



Zhruba polovica z týchto pracovníkov bude poskytovať poradenské služby v oblasti testovania a zdravotnej starostlivosti.



Táto služba sa pôvodne plánovala prevádzkovať spolu s aplikáciou pre smartfóny, ktorú vyvinula Národná zdravotnícka služba, tá je však stále vo fáze testovania



Podľa televízie BBC majú podobné systémy aj v Škótsku, Walese či Severnom Írsku. O ich spustení však v týchto krajinách rozhodnú individuálne.