V Anglicku začal päťdňový štrajk lekárov, chcú vyššie platy

Londýn 25. júla (TASR) - Rezidentní lekári v Anglicku začali v piatok o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ) päťdňový štrajk za vyššie platy. Protest sa skončí v tom istom čase v stredu 30. júla. Zapojilo sa do neho približne 50.000 lekárov, informuje o TASR podľa denníka The Guardian a televízie Sky News.



Štrajk je vyvrcholením konfliktu medzi Národnou zdravotnou službou (NHS) a Britskou lekárskou asociáciou (BMA) v súvislosti s platmi rezidentných lekárov - plne kvalifikovaných lekárov, ktorí získavajú prvé skúsenosti po štúdiu.



Britský premiér Keir Starmer ešte v piatok apeloval na lekárov, že štrajky „spôsobia skutočné škody“. „Cesta, ktorú zvolil výbor BMA pre rezidentných lekárov, bude znamenať, že prehrajú všetci. Môj apel na lekárov znie: nenasledujte vedenie BMA po tejto škodlivej ceste. Naša NHS a vaši pacienti vás potrebujú,“ vyhlásil Starmer.



BMA argumentuje, že rezidentným lekárom klesli od roku 2008 platy oveľa viac než zvyšku populácie v krajine a požaduje približne 29-percentné zvýšenie ich platov, ktoré by im stratu vynahradilo.



Asociácia tiež uverejnila v celoštátnych novinách inzeráty, ktorými chcela „odhaliť výrazný rozdiel v platoch rezidentných lekárov a ich asistentov bez zdravotníckej kvalifikácie“. „Zatiaľ čo novokvalifikovaný asistent lekára dostáva viac ako 24 libier na hodinu, novokvalifikovaný lekár s dlhoročnou praxou na univerzite má len 18,62 libier na hodinu,“ uvádza sa podľa The Guardian v inzerátoch.



Anglická Národná zdravotná služba (NHS) verejnosť vyzvala, aby aj počas štrajku v prípade potreby vyhľadali zdravotnú pomoc. Ordinácie všeobecných lekárov zostávajú otvorené ako zvyčajne a urgentná starostlivosť bude aj s pohotovosťou stále dostupná.



Verejné lekárne a zubári by mali počas najbližších piatich dní fungovať tiež bežne.