< sekcia Zahraničie
V Anglicku začal päťdňový štrajk rezidentných lekárov
Minister zdravotníctva Wes Streeting povedal, že v dnešnej ekonomickej situácii nie je možné vyhovieť požiadavkám odborovej Britskej lekárskej asociácie (BMA), ktorá ich zastupuje.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 17. decembra (TASR) - V Anglicku v stredu začali štrajkovať rezidentní lekári už po štrnástykrát za menej ako tri roky za zlepšenie svojich platov a počet pracovných miest. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Päťdňovým štrajkom chcú rezidentní lekári (kvalifikovaní absolventi lekárskej fakulty počas prípravy na atestáciu) posilniť rokovania o ich požiadavke na 26-percentné zvýšenie platov, ktoré uviazli na mŕtvom bode. Podľa AFP lepšie finančné ohodnotenie žiadajú ako kompenzáciu za stratu príjmov v dôsledku inflácie.
Britský premiér Keir Starmer označil ich štrajk za „nezodpovedný“, keďže Národná zdravotná služba (NHS) zápasí s epidémiou „super chrípky“.
Minister zdravotníctva Wes Streeting povedal, že v dnešnej ekonomickej situácii nie je možné vyhovieť požiadavkám odborovej Britskej lekárskej asociácie (BMA), ktorá ich zastupuje.
„V súčasnosti je verejný rozpočet vystavený mnohým tlakom, od obrany až po rozpadajúcu sa verejnú infraštruktúru,“ vysvetlil Streeting.
„V tomto kontexte som požiadal rezidentných lekárov... aby pochopili, že ako vláda robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr zlepšili platové podmienky, pracovné podmienky a kvalitu služieb,“ dodal minister.
AFP dopĺňa, že Streeting už predtým súhlasil s požiadavkou BMA, aby lekári vyškolení v Spojenom kráľovstve mali pri obsadzovaní pozícií prednosť pred kandidátmi zo zahraničia.
Päťdňovým štrajkom chcú rezidentní lekári (kvalifikovaní absolventi lekárskej fakulty počas prípravy na atestáciu) posilniť rokovania o ich požiadavke na 26-percentné zvýšenie platov, ktoré uviazli na mŕtvom bode. Podľa AFP lepšie finančné ohodnotenie žiadajú ako kompenzáciu za stratu príjmov v dôsledku inflácie.
Britský premiér Keir Starmer označil ich štrajk za „nezodpovedný“, keďže Národná zdravotná služba (NHS) zápasí s epidémiou „super chrípky“.
Minister zdravotníctva Wes Streeting povedal, že v dnešnej ekonomickej situácii nie je možné vyhovieť požiadavkám odborovej Britskej lekárskej asociácie (BMA), ktorá ich zastupuje.
„V súčasnosti je verejný rozpočet vystavený mnohým tlakom, od obrany až po rozpadajúcu sa verejnú infraštruktúru,“ vysvetlil Streeting.
„V tomto kontexte som požiadal rezidentných lekárov... aby pochopili, že ako vláda robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najskôr zlepšili platové podmienky, pracovné podmienky a kvalitu služieb,“ dodal minister.
AFP dopĺňa, že Streeting už predtým súhlasil s požiadavkou BMA, aby lekári vyškolení v Spojenom kráľovstve mali pri obsadzovaní pozícií prednosť pred kandidátmi zo zahraničia.