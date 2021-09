V Anglicku začali podávať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu

Londýn 16. septembra (TASR) - V Anglicku začali vo štvrtok podávať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu zdravotným a sociálnym pracovníkom v prvej línii. Národná zdravotná služba (NHS) ju ponúkne ďalej ľuďom starším ako 50 rokov, ľuďom v opatrovateľských domovoch a zraniteľným osobám vo veku od 16 do 49 rokov. Informovala o tom na webe spravodajská stanica Sky News.



Treťou, posilňujúcou dávkou vakcíny sa v Británii budú môcť dať zaočkovať ľudia, ktorým podali druhú dávku vakcíny pred najmenej šiestimi mesiacmi.



Ako uviedla NHS, zdravotnícke strediská začali vo štvrtok podávať tretiu dávku zdravotným a sociálnym pracovníkom a spustili identifikáciu ďalších pacientov, pričom očkovacia kampaň naplno odštartuje na budúci týždeň. V nasledujúcich týždňoch bude mať nárok na tretiu dávku približne 4,5 milióna ľudí.



Britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) odporučil v utorok vláde, aby ponúkla tretiu dávku vakcíny všetkým ľuďom nad 50 rokov. Podľa JCVI by mala byť prednostne podaná vakcína od spoločnosti Pfizer alebo polovičná dávka od firmy Moderna, pretože funguje rovnako dobre.



Britský minister zdravotníctva Sajid Javid privítal začatie očkovacej kampane zameranej na tretiu posilňujúcu dávku. Zároveň vyzval všetkých ľudí z oprávnených skupín, aby sa dali zaočkovať ešte pred zimným obdobím, keď sa pravdepodobne zvýši počet infekcií a hospitalizácií.



Tento krok prichádza napriek výzvam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá apelovala na bohaté krajiny s veľkými zásobami očkovacích látok proti koronavírusu, aby do konca roka nepokračovali v preočkovávaní ďalšími dávkami a vakcíny sprístupnili pre chudobnejšie krajiny.



WHO zároveň vyzvala bohaté štáty sveta, aby s podávaním tretích dávok počkali dovtedy, kým každá krajina nezaočkuje najmenej 40 percent svojej populácie. Podľa WHO tiež neexistujú nijaké vedecké dôkazy o tom, že ďalšia dávka očkovacej látky proti covidu je nevyhnutná.