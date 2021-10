V Anglicku zakázali botoxové zákroky pre neplnoleté osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP

Londýn 1. októbra (TASR) - V záujme zabrániť vzniku tzv. "instagramových tvárí" zakázali v Anglicku osobám mladším než 18 rokov podrobovať sa botoxovým zákrokom z kozmetických príčin. Podľa agentúry DPA to v piatok oznámila britská vláda.Zákaz platí od 1. októbra a vzťahuje sa aj na výplne pier. Cieľom je chrániť mladistvých pred nepredvídateľnými zdravotnými rizikami, uviedla vláda.Po výraznom náraste počtu mladých ľudí, ktorí si pomocou botoxu a zákrokov na zväčšenie pier nechali urobiť podobizeň "vhodnú" na sociálnu sieť Instagram, naznačila tento zákon vtedajšia ministerka zdravotníctva Nadine Dorriesová.napísala začiatkom septembra v denníku Daily Mail.dodala.Dorriesová neskôr v rámci zmien na ministerských postoch vo vláde premiéra Borisa Johnsona obsadila post ministerky kultúry, pripomína spravodajský server Sky News.Podľa odhadov britskej vlády bolo v roku 2020 v Anglicku vykonaných do 41.000 zákrokov z použitím botoxu u osôb vo veku do 18 rokov, pripomína DPA. V roku 2017, z ktorého pochádzajú najnovšie dostupné štatistiky, sa až 29.300 maloletých podrobilo zákroku vyplňovania pier.Dodržiavanie zákona platného v Anglicku ohlásili už aj Škótsko a Wales. Aktivisti však vyslovili kritiku, že regulácia nie je dostatočná, keďže v ohrození môžu byť aj dospelí, píše DPA. V Británii totiž doposiaľ neexistuje zákon, ktorý by lekárom nariaďoval osobitnú kvalifikáciu alebo školenie pre kozmetické zákroky.