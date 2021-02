V Anglicku zaočkovali už takmer všetkých obyvateľov domovov dôchodcov

Londýn 1. februára (TASR) - Prvú dávku vakcíny proti novému koronavírusu dostali už prakticky všetci seniori vo viac ako 10.000 domovoch dôchodcov, ktoré sa nachádzajú na území Anglicka. Oznámila to v pondelok britská Národná zdravotná služba (NHS), informuje agentúra AFP.



"Dnešný deň predstavuje zásadný míľnik v prebiehajúcom úsilí o zaočkovanie tých najzraniteľnejších proti tejto smrteľnej chorobe," vyhlásil britský premiér Boris Johnson. "Povedali sme, že prioritu a ochranu budú mať obyvatelia ošetrovateľských domovov, a to je presne to, čo sme spravili," zdôraznil. Varoval však pred "ťažkými okamihmi, ktoré ešte prídu". V tejto súvislosti poukázal na mimoriadne vysoký počet pacientov v nemocniciach.



Prvý dávku vakcíny dostali už takmer všetci obyvatelia domovov dôchodcov, ktorí mali na prednostné očkovanie nárok s ohľadom na svoj vek.



Vakcinácia zatiaľ neprebehla len v niekoľkých zariadeniach pre seniorov, kde sa vyskytli vážne lokálne ohniská nákazy, uviedla NHS s tým, že týmto dôchodcom bude vakcína podaná čo najskôr. Niektorí ľudia zase vakcínu dostať nemohli pre "iné klinické dôvody" súvisiace s ich zdravotným stavom.



Británia je prvou západnou krajinou, ktorá spustila hromadné očkovanie svojho obyvateľstva. Od 8. decembra tam vakcínu podali takmer deviatim miliónom ľudí. Vláda si stanovila za cieľ do polovice februára zaočkovať 15 miliónov osôb - rizikové skupiny a najzraniteľnejších ľudí vrátane seniorov. Momentálne sa v Británii očkuje vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca; k ich vakcínam sa o niekoľko mesiacov pridá i očkovacia látka od firmy Moderna.



V nedeľu pribudlo v Británii 21.088 prípadov nákazy. V nemocniciach leží s ochorením COVID-19 34.783 pacientov vrátane 3832 ľudí na kyslíkovej podpore. V krajine, kde je momentálne zavedený už tretí lockdown, koronavírusu podľahlo už 106.000 ľudí, čo je najviac v Európe.