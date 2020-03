V Anglicku zatiaľ neplánujú zrušiť podujatia, Johnson: Nemá to zmysel

Londýn 13. marca (TASR) - Britská vláda zvažuje zrušenie všetkých športových podujatí v krajine v boju proti novému koronavírusu. Predseda vlády Boris Johnson však uviedol, že opatrenie neprijmú okamžite. V Británii je 596 potvrdených prípadov COVID-19, desať ľudí zomrelo.



Zrušenie športových podujatí však nemá zabrániť samotnému šíreniu ochorenia, ale uvoľniť ruky verejnej správe. "Zvažujeme zákaz podujatí, ale podľa vedeckých štúdií to nemá veľký účinok na šírenie nákazy. Tento krok by však zmenšil dosah na štátne orgány, ktoré musia asistovať pri veľkých podujatiach," citoval Johnsona web BBC.



Vo štvrtok mali pozitívne testy na koronavírus futbalista FC Chelsea Callum Hudson-Odoi a tréner Arsenalu Mikel Arteta. Podozrenie na ochorenie je u troch hráčov Leicestru City, v izolácii je aj obranca Manchestru City Benjamin Mendy. Ten prišiel do kontaktu s členom rodiny, ktorý vykazoval príznaky. "Vychádzame z vedeckých poznatkov a zatiaľ nie je medicínsky dôvod na rušenie podujatí. Nehovorím, že sa tak nestane, je to jedna z možností," dodal Johnson. Šéf Johnsonovho vedeckého poradného tímu Sir Patrick Vallance potvrdil, že rušenie športových podujatí nebude mať adekvátny efekt v boji proti vírusu: "Samozrejme, je tam riziko. Na druhej strane, v priemere chorý človek nakazí jedného až troch ľudí, takže je iba malá pravdepodobnosť nakazenia veľkého počtu osôb na štadióne. Väčšinou sa nakazia priatelia či kolegovia, no v otvorenom priestranstve málokedy."