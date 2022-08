V Angole volia parlament a prezidenta, očakáva sa tesný súboj

Luanda 24. augusta (TASR) - V Angole sa v stredu konajú parlamentné a prezidentské voľby. Proti sebe stoja súčasný prezident Joao Lourenco a opozičný líder Adalberto Costa Júnior a podľa odborníkov ide o najtvrdší politický súboj v demokratickej histórii krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Angolu trápia hospodárske problémy, vysoké životné náklady, prudko sa šíriaca chudoba znásobená covidovou pandémiou, sucho na juhu krajiny a politická neistota po úmrtí dlhoročného prezidenta Josého Eduarda dos Santosa.



Vládnuce Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA), ktoré je pri moci už takmer päť desaťročí, čelí najzávažnejším výzvam od zavedenia systému viacerých strán v krajine v roku 1992, konštatuje AFP.



Do parlamentu kandiduje osem politických strán, no najväčší súboj prebieha medzi MPLA a jeho dlhoročným rivalom Národným zväzom za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA).



V posledných parlamentných voľbách v roku 2017 MPLA získalo 61 percent hlasov, prieskumy verejnej mienky však naznačujú klesajúcu podporu. Uspieť môže opozičný UNITA, ktorý uzavrel volebný pakt s dvoma ďalšími stranami. V prezidentskej funkcii by mal uspieť Lourenco z MPLA a zabezpečiť si druhý päťročný mandát.



Volebné právo má približne 14,7 milióna voličov, ktorí môžu hlasovať v 13.200 volebných miestnostiach a po prvý raz môžu voliť aj Angolčania zo zahraničia. Volebné miestnosti sa zatvoria sa o 19.00 SELČ, oficiálne výsledky budú známe o niekoľko dní.