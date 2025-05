V Angole zaznamenali viac ako 20.000 prípadov nákazy cholery

Launda 14. mája (TASR) - Úrady v Angole zaznamenali od januára viac ako 20.000 prípadov cholery, na ktorú zomrelo už vyše 600 ľudí. Uviedlo to v utorok angolské ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Od začiatku epidémie sme zaznamenali spolu 20.050 prípadov nákazy a 612 úmrtí,“ vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva v každodennej správe o vývoji epidémie. Z údajov ministerstva vyplýva, že len medzi pondelkom a utorkom zaznamenali 233 nových prípadov a tri úmrtia.



Približne tretinu prípadov zaznamenali v provincii hlavného mesta Luanda.



Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri prostredníctvom potravín a kontaminovanej vody. Prejavuje sa silnou hnačkou, zvracaním a svalovými kŕčmi. Pri zanedbaní liečby nakazený umiera v priebehu niekoľkých hodín, hoci sa dá pomerne jednoducho liečiť antibiotikami.



V Angole sa desaťročia opakujú epidémie cholery a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) to býva najčastejšie v období dažďov. Prvý tohtoročný prípad úrady zaznamenali v januári a nákaza sa odvtedy rozšírila do väčšiny z 21 provincií v krajine.



Angolu dlhodobo sužuje vysoká miera chudoby a zlé hygienické podmienky napriek tomu, že má veľké nerastné bohatstvo vrátane zásob ropy.