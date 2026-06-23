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V Ankare zadržali 209 osôb podozrivých zo spolupráce s extrémistami
V utorok skoro ráno vydali tureckí prokurátori príkazy na zadržanie 241 podozrivých, 209 z nich polícia a žandári zadržali v okolí Ankary, uvádza sa vo vyhlásení úradu generálneho prokurátora.
Autor TASR
Ankara 23. júna (TASR) - Bezpečnostné zložky podnikli v tureckom hlavnom meste v utorok razie pred summitom NATO, ktorý sa bude v Ankare konať začiatkom budúceho mesiaca, pričom zadržali viac ako 200 osôb podozrivých z napojenia na extrémistické skupiny vrátane organizácie Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
V utorok skoro ráno vydali tureckí prokurátori príkazy na zadržanie 241 podozrivých, 209 z nich polícia a žandári zadržali v okolí Ankary, uvádza sa vo vyhlásení úradu generálneho prokurátora. Razie pokračujú s cieľom zaistiť zvyšných podozrivých.
Medzi zadržanými osobami bolo údajne 56 militantov IS a 35 členov Revolučnej ľudovej oslobodzovacej strany-Frontu (DHKP-C), krajne ľavicovej skupiny známej ozbrojenými útokmi a atentátmi v Turecku, píše AP. Rovnako Islamský štát podnikol v Turecku viacero útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube na Silvestra v roku 2017, pri ktorej zahynulo 39 ľudí.
V Ankare sa bude 7. a 8. júla konať summit Aliancie, na ktorom sa zúčastnia lídri 32 členských štátov, očakáva sa aj účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Turecko preto plánuje sprísniť bezpečnostné opatrenia, na základe ktorých sa napríklad zakáže organizovanie demonštrácií, obmedzí sa doprava na cestách vedúcich na letisko, uzavrú sa oblasti v okolí miesta konania podujatia a tiež hotelov, v ktorých budú delegácie ubytované.
Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana kladie dôraz na bezpečnosť, miestne úrady preto pravidelné vykonávajú bezpečnostné razie. Minulý mesiac zadržali bezpečnostné zložky po celej krajine 324 ľudí podozrivých z napojenia na IS.
V utorok skoro ráno vydali tureckí prokurátori príkazy na zadržanie 241 podozrivých, 209 z nich polícia a žandári zadržali v okolí Ankary, uvádza sa vo vyhlásení úradu generálneho prokurátora. Razie pokračujú s cieľom zaistiť zvyšných podozrivých.
Medzi zadržanými osobami bolo údajne 56 militantov IS a 35 členov Revolučnej ľudovej oslobodzovacej strany-Frontu (DHKP-C), krajne ľavicovej skupiny známej ozbrojenými útokmi a atentátmi v Turecku, píše AP. Rovnako Islamský štát podnikol v Turecku viacero útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube na Silvestra v roku 2017, pri ktorej zahynulo 39 ľudí.
V Ankare sa bude 7. a 8. júla konať summit Aliancie, na ktorom sa zúčastnia lídri 32 členských štátov, očakáva sa aj účasť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Turecko preto plánuje sprísniť bezpečnostné opatrenia, na základe ktorých sa napríklad zakáže organizovanie demonštrácií, obmedzí sa doprava na cestách vedúcich na letisko, uzavrú sa oblasti v okolí miesta konania podujatia a tiež hotelov, v ktorých budú delegácie ubytované.
Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana kladie dôraz na bezpečnosť, miestne úrady preto pravidelné vykonávajú bezpečnostné razie. Minulý mesiac zadržali bezpečnostné zložky po celej krajine 324 ľudí podozrivých z napojenia na IS.