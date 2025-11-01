< sekcia Zahraničie
V ankete Český slavík 2025 prebieha hlasovanie
Na webových stránkach Českého slavíka môžu fanúšikovia hlasovať vždy maximálne pre šesť interpretov v kategóriách spevák, speváčka, hudobná skupina a hip hop & rap.
Autor TASR
Praha/Bratislava 1. novembra (TASR) - Fanúšikovia a priaznivci českej hudobnej scény majú možnosť až do polnoci 9. novembra posielať hlasy interpretom a skupinám v 63.ročnúku populárnej ankety Český slavík 2025.
Na webových stránkach Českého slavíka môžu fanúšikovia hlasovať vždy maximálne pre šesť interpretov v kategóriách spevák, speváčka, hudobná skupina a hip hop & rap. V rámci slávnostného galavečera sa diváci tiež dozvedia, kto vstúpi tento rok do Siene slávy, v ktorej sú už Jiří Suchý, Václav Neckář a Marta Kubišová, zároveň, aj kto sa stane Absolútnym slávikom.
Hlasujúci budú rozhodovať aj o víťazovi v kategórii objav roka, do ktorej sú nominovaní štyria interpreti - Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron. Moderátormi večera bude už osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol. Priamy prenos odvysiela televízia Nova.
Zlatú pozíciu z minulého roka obhajujú v hlavných kategóriách skupina Kabát, Marek Ztracený a Ewa Farna, ktorá si naviac odniesla aj ocenenie Absolútny slávik. Kategóriu hip hop a rap vyhral Calin, Objavom roka bol spevák Sofian Medjmedj.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.
Na webových stránkach Českého slavíka môžu fanúšikovia hlasovať vždy maximálne pre šesť interpretov v kategóriách spevák, speváčka, hudobná skupina a hip hop & rap. V rámci slávnostného galavečera sa diváci tiež dozvedia, kto vstúpi tento rok do Siene slávy, v ktorej sú už Jiří Suchý, Václav Neckář a Marta Kubišová, zároveň, aj kto sa stane Absolútnym slávikom.
Hlasujúci budú rozhodovať aj o víťazovi v kategórii objav roka, do ktorej sú nominovaní štyria interpreti - Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron. Moderátormi večera bude už osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol. Priamy prenos odvysiela televízia Nova.
Zlatú pozíciu z minulého roka obhajujú v hlavných kategóriách skupina Kabát, Marek Ztracený a Ewa Farna, ktorá si naviac odniesla aj ocenenie Absolútny slávik. Kategóriu hip hop a rap vyhral Calin, Objavom roka bol spevák Sofian Medjmedj.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi, váži 700 gramov, jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.