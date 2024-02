V Antarktíde nainštalovali najjužnejšie položenú stanicu pre mobily

Oslo 6. februára (TASR) - Nórska spoločnosť Telenor nainštalovala v Antarktíde najjužnejšie položenú základňovú stanicu pre mobilné telefóny na svete, čo predstavuje prelom v oblasti zberu údajov a bezpečnosti výskumníkov, uviedol v utorok tento telefónny operátor. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zariadenie sa nachádza na 72. južnej rovnobežke, neďaleko nórskej polárnej výskumnej stanice Troll a do prevádzky bolo uvedené v priebehu februára.



Spoločnosť nedávno uviedla do prevádzky aj najsevernejšiu základňovú stanicu na svete Ny-Alesund - na 79. severnej rovnobežke na nórskom súostroví Svalbard v Arktíde.



Christian Skottun, riaditeľ spoločnosti Telenor Svalbard, povedal, že vybudovanie siete typu 4G v okolí Trollu "zvyšuje bezpečnosť ľudí pracujúcich v teréne".



"Uľahčuje to tiež prenos údajov zozbieraných meracími prístrojmi vedcov kdekoľvek na svete a v reálnom čase," dodal Skottun.



Na stanici Troll pracuje šesť pracovníkov údržby počas zimy a niekoľko desiatok ľudí počas vrcholu vedeckej činnosti v lete na južnej pologuli.



Stanica slúži ako základňa pre biologický, glaciologický a geologický výskum, ako aj na zhromažďovanie meteorologických, atmosférických a seizmických údajov.