V Antarktíde sa šíri obzvlášť nebezpečný kmeň vírusu vtáčej chrípky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vedci v uplynulých rokoch opakovane vystríhali pred šírením vtáčej chrípky na zaľadnenom kontinente.

Autor TASR
Santiago 18. februára (TASR) - Vedci upozorňujú na šírenie vtáčej chrípky v Antarktíde. Čilský výskumník Victor Neira upozornil najmä na novospozorovaný kmeň vírusu, ktorý je podľa neho schopný zabiť takmer sto percent nakazených živočíchov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Vedci v uplynulých rokoch opakovane vystríhali pred šírením vtáčej chrípky na zaľadnenom kontinente. Tím výskumníka Victora Neiru však v apríli 2024 objavil u piatich vtákov z čeľade pomorníkovité obzvlášť nebezpečný kmeň tejto choroby.

Od jeho objavenia sa vírus rozšíril aj na iné druhy voľne žijúcej zveri. Pri nedávnej expedícii v Antarktídu ho podľa Neiru potvrdili aj u antarktických kormoránov, čajok, tučniakov okatých i bieloškvrnových či u uškatcov.

„Vírus sa úplne rozšíril v celej antarktickej oblasti, kam máme možnosť ísť a študovať ho,“ vyhlásil čilsky vedec. „Táto choroba je schopná zabiť sto percent (nakazených) vtákov v krátkom čase,“ dodal.

Celosvetová vlna vtáčej chrípky postihuje zvieratá od roku 2021 a šíri sa migráciou vtákov. V roku 2023 kvôli nej zomreli v Čile tisícky tučniakov jednopásych.
