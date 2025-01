V Antverpách v roku 2024 zhabali približne 44 ton kokaínu

Antverpy 9. januára (TASR) - Belgické úrady vo štvrtok oznámili, že v roku 2024 zhabali 44 ton kokaínu, čo je takmer o dve tretiny menej než v predchádzajúcom roku. Zlepšenie situácie pripisujú protidrogovým zásahom v latinskoamerických prístavoch. TASR píše na základe správy agentúry AFP a Belga.



Podľa riaditeľa belgickej colnej správy Kristiana Vanderwaerena ide o prvý pokles za viac ako dekádu. Minulý rok podľa agentúry Belga úrady zhabali viac ako 121 ton kokaínu.



Colné úrady v Latinskej Amerike v roku 2024 zhabali výrazne viac kokaínu smerujúceho do Antverp. Vanderwaeren uviedol, že hlavné zásluhy na tom majú predovšetkým tvrdšie protidrogové opatrenia v Ekvádore, Peru a Kostarike. Antverpy naďalej zostávajú hlavnou vstupnou bránou pre kokaín z Latinskej Ameriky smerujúci do Európy.



Vanderwaeren zároveň varoval, že hoci sa množstvo zhabaného kokaínu znižuje, "počet záchytov... sa zvyšuje". Belgickí colníci podľa neho v súčasnosti zaznamenávajú "veľa malých a málo veľkých zhabaní", keďže pašeráci svoje zásielky rozdeľujú na menšie, aby znížili riziko zadržania.



Naopak na letisku v Bruseli sa počet drogových zhabaní minulý rok zvýšil viac ako päťnásobne, keď zadržali viac cestujúcich, ktorí sa pokúšali prepašovať kokaín v batožine.



V prvej pätici krajín, odkiaľ kokaín prúdi do Európy, je okrem Ekvádoru, Kolumbie, Panamy a Dominikánskej republiky aj západoafrická Sierra Leone.



Belgickí colníci zároveň varujú pred nárastom syntetických drog ako je extáza a amfetamín, ktorých minulý rok zhabali 2,1 ton.