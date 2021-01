V Antverpách zaistili vlani rekordné množstvo kokaínu

Brusel 5. januára (TASR) - Belgickí colníci zaistili vlani rekordných 65,5 tony kokaínu v prístave v Antverpách považovanom za hlavnú vstupnú bránu, ktorou sa táto droga dostáva do Európy. S odvolaním sa na utorňajšie oznámenie belgických úradov o tom informovala agentúra AFP.



"Obchodníci s drogami nemali lockdown," skonštatovali belgickí colníci. Belgické ministerstvo financií odhadlo hodnotu skonfiškovaného kokaínu na 7,5 miliardy eur.



V uplynulých rokoch nachádzali v antverpskom prístave čoraz väčšie množstvá kokaínu, pripomína AFP. Kým v roku 2013 to bolo celkovo 4,7 tony kokaínu, v roku 2019 už išlo o 62,1 tony a v roku 2020 sa podarilo zaistiť zmienených rekordných 65,48 tony, informovalo belgické ministerstvo financií.



Dovážaný kokaín obvykle pochádza z Latinskej Ameriky, a to predovšetkým z Kolumbie, Brazílie či Ekvádoru. Býva ukrytý v nákladných kontajneroch, ktoré sa z lodí vykladajú.



Priekupníci ho loďami dovážajú najmä do Belgicka, za ktorým v tomto smere nasleduje Španielsko a Holandsko. Drogy sa odtiaľ následne distribuujú do zvyšku Európy.



Samotné Antverpy disponujú po holandskom Rotterdame druhým najväčším prístavom v Európe.



Podľa OSN bolo vlani zaistených v iných krajinách aj ďalších 25 ton kokaínu, ktoré smerovali do Belgicka. Celkovo bolo zároveň skonfiškovaných 102 ton kokaínu smerujúcich do Európy, a to pomocou medzinárodného mechanizmu implementovaného v spolupráci s OSN.