V Antverpách zaviedli pre nárast nakazených nočný zákaz vychádzania

Antverpy 28. júla (TASR) - V Antverpách, druhom najväčšom belgickom meste, zaviedli v pondelok nočný zákaz vychádzania. Dôvodom je nárast počtu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, pre ktorý v rovnaký deň sprísnili epidemiologické opatrenia taktiež v celom Belgicku, informovala agentúra AFP.



V prístavnom meste Antverpy budú teraz musieť bary i reštaurácie zatvoriť svoje prevádzky najneskôr o 23.00 h. Obyvatelia sa do svojich domovov budú musieť vrátiť do 23.30 h a znova ich opustiť budú môcť najskôr o 6.00 h ráno.



Každý obyvateľ starší ako 12 rokov zároveň bude musieť nosiť rúško na tvár vo verejných či príliš zaľudnených priestoroch. Zakázané budú v meste kontaktné a tímové športy dospelých a pre každého, komu to umožní zamestnávateľ, bude povinná práca z domu či na diaľku, tzv. telepráca.



Situácia v Antverpách si podľa guvernérky rovnomennej provincie Cathy Berxovej vyžiadala doplnenie opatrení, ktoré boli v súvislosti so zvýšeným šírením nákazy prijaté na celoštátnej úrovni.



"Buďte čo najviac doma," povedala guvernérka obyvateľom prístavného mesta. Občanov iných miest zase vyzvala, aby do Antverp necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Mladým Antverpčanom taktiež odporučila, aby nechodili na večierky a nevystavovali "nebezpečenstvu seba ani iných ľudí".



Belgická premiérka Sophie Wilmesová v pondelok svojim krajanom nariadila, aby od stredy na najviac päť obmedzili počet osôb, s ktorými sa stretávajú mimo svojho domova. Doteraz mali - okrem rodinných príslušníkov - povolený kontakt s 15 osobami.



Rúška zakrývajúce ústa a nos zároveň budú povinné všade tam, kde ľudia nebudú môcť dodržiavať vzájomný 1,5-metrový odstup. Vláda takisto ľuďom dôrazne odporučila, aby pracovali z domu.



Od soboty v Belgicku platia prísnejšie pravidlá nosenia rúšok. Tie sú povinné vo všetkých obchodoch, verejných budovách, hoteloch aj na rušných uliciach. Už skôr boli povinné aj v kostoloch či v kinách.



Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v tejto krajine dlho klesal, avšak v posledných týždňoch začal opäť rapídne narastať. V týždni od 17. do 23. júla bol pritom priemerný denný prírastok nakazených 279, čo je o 71 percent viac než o týždeň skôr.



Frederique Jacobsová, profesorka infekčných ochorení a hovorkyňa vládnej pracovnej skupiny pre boj s koronavírusom, povedala, že situácia je obzvlášť zlá v Antverpách, kde zaznamenali približne 47 percent zo všetkých minulotýždňových prípadov nákazy. Upozornila však aj na to, že počet infikovaných "značne narastá aj vo zvyšku krajiny". Dodala, že väčšina z nakazených naďalej patrí k tzv. aktívnej populácii, čo znamená, že je vo veku 20-59 rokov.



V Belgicku dosiaľ potvrdili 66.026 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 9821 súvisiacich úmrtí. V pomere k počtu obyvateľov je Belgicko jednou z najťažšie zasiahnutých krajín.