V Antverpách zhabali vlani rekordné množstvo kokaínu

Antverpy 17. januára (TASR) - Belgickí policajti zhabali minulý rok v prístave Antverpy rekordné množstvo kokaínu, uviedli belgickí predstavitelia v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Belgický minister financií Vincent van Peteghem uviedol, že v Antverpách policajti zhabali 116 ton kokaínu, čo je o päť percent viac ako v roku 2022. Už vtedy tam pritom zhabali rekordné množstvo, až 109,9 ton.



Väčšina kokaínu sa do Európskej únie dostane cez Belgicko, Holandsko a Španielsko, kde colníci čoraz častejšie nachádzajú veľké množstvá drog ukrytých v prepravných kontajneroch.



Kokaín z Južnej Ameriky sa do Európy najčastejšie dostane cez belgický prístav Antverpy a holandský prístav Rotterdam. Často tam dochádza k prestrelkám a výbuchom, ktoré súvisia s vojnami medzinárodných drogových gangov.



Tieto dva prístavy využíval najmä takzvaný superkartel so sídlom v Dubaji, ktorý ovládal približne tretinu obchodu s kokaínom v Európe. Európsky policajný úrad (Europol) však koncom roka 2022 oznámil, že sa mu ho podarilo rozložiť.



Holandskí predstavitelia zároveň uviedli, že minulý rok zhabali 59,1 ton kokaínu, čo je tiež výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku. V samotnom Rotterdame a v menšom holandskom prístave Vlissingen zhabali 52,5 ton.



V Rotterdame zároveň zhabali vlani v auguste dosiaľ najväčšie množstvo kokaínu v jednotlivej zásielke — zhruba osem ton v hodnote približne 600 miliónov eur —, ktoré sa nachádzalo v kontajneroch s banánmi.



Úrady zverejnili údaje o množstve zhabaného kokaínu za minulý rok deň po tom, ako polícia v belgickom hlavnom meste Brusel a Antverpách v rámci rozsiahlej protidrogovej operácie zadržala 22 ľudí vrátane troch policajtov.



V Belgicku zároveň v súčasnosti prebieha megaproces s viac ako 120 obžalovanými z pašovania drog, a to najmä vďaka tomu, že vyšetrovateľom sa podarilo prelomiť digitálne komunikačné kanály pašerákov.