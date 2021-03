V aprílovom referende sa bude rozhodovať o novej ústave Kirgizska

Biškek 11. marca (TASR) - Kirgizský parlament vo štvrtok schválil konanie referenda o návrhu ústavy, ktorá bude rozširovať prezidentské právomoci a umožní Sadyrovi Žaparovovi uchádzať sa o úrad hlavy štátu opäť po vypršaní jeho súčasného mandátu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Iba šesť z prítomných 100 zákonodarcov hlasovalo proti referendu o zmenách ústavy, naplánovanom na 11. apríla. Navrhovaný systém posúva kirgizskú ústavu bližšie k ďalším autoritárskym štátom strednej Ázie a Rusku, ktoré je kľúčovým spojencom Biškeku.



Navrhované zmeny rušia jediné prezidentské funkčné obdobie, ktoré Kirgizsko zaviedlo v roku 2010 po tom, ako dvoch po sebe nasledujúcich lídrov zosadili na pozadí pouličných protestov. Po novom bude môcť kirgizský prezident odslúžiť dve päťročné obdobia, pričom právomoci parlamentu budú oslabené.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa vlastných slov dúfa, že ústavná reforma v Kirgizsku posilní stabilitu a bilaterálne vzťahy. Putin to povedal vo februári počas Žaparovovej návštevy Moskvy, ktorá bola jeho prvou zahraničnou cestou.



Žaparov je všeobecne považovaný za architekta týchto zmien a očakáva sa, že zákon o referende podpíše.



Sooronbaj Žeenbekov sa vlani v októbri stal tretím kirgizským lídrom, ktorý odstúpil následkom politického chaosu - úradu sa vzdal menej než dva týždne po tom, ako do ulíc vyšli demonštranti nespokojní s výsledkami parlamentných volieb; tie boli neskôr anulované.



Žaparov, ktorého počas týchto nepokojov prepustili z väzenia, sa stal dočasným lídrom a následne, po drvivom januárovom víťazstve, aj riadnym prezidentom. Predpokladá sa, že ním navrhované ústavné zmeny taktiež prejdú ľahko.



Kritici však reformu prirovnávajú k uchopeniu moci a tvrdia, že namiesto ústavných zmien by sa mali radšej konať predčasné voľby. Žaparov uviedol, že parlamentné voľby sa podľa jeho odhadov budú konať na jeseň - rok pozadu za pôvodným plánom.