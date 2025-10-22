Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Arabskom mori zadržali drogy v hodnote skoro jednej miliardy dolárov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Dubaj 22. októbra (TASR) - Pakistanská vojenská loď zaistila z dvoch plachetníc v Arabskom mori drogy v hodnote vyše 970 miliónov dolárov (835 miliónov eur), uvádza sa v utorkovom vyhlásení námornej monitorovacej siete, ktorá na operáciu dohliadala. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Spojené námorné sily (CMF) - námorné partnerstvo, ktoré zahŕňa aj Spojené štáty - uviedli, že pakistanská vojenská loď minulý týždeň v priebehu 48 hodín zadržala dve plachetnice typu dhau. Posádka lode zaistila niekoľko ton kryštalického metamfetamínu a menšie množstvo kokaínu, uvádza sa vo vyhlásení CMF.

Zadržané plavidlá boli „identifikované ako bez štátnej príslušnosti“, vyplýva tiež z vyhlásenia.

Pre CMF išlo o „jednu z najúspešnejších operácií zaistenia drog“, povedal komodor Fahád Aldžojad z Kráľovských saudskoarabských námorných síl, veliteľ pracovnej skupiny CMF, ktorá vykonala spomínanú operáciu.

Centrálne veliteľstvo USA v príspevku na platforme X zablahoželalo CMF k úspešnej akcii.

CMF zahŕňa námorné sily 47 krajín a hliadkuje na viac než ôsmich miliónoch štvorcových kilometroch mora - vrátane niektorých z najfrekventovanejších námorných ciest na svete - s cieľom narušiť pašovanie drog a zbraní, dodáva AFP.
