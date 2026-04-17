V Archangeľskej oblasti nebude 9. mája vojenská prehliadka
K rozhodnutiu o zrušení došlo krátko po tom, čo v tejto oblasti v marci útočil ukrajinský dron.
Autor TASR
Moskva 17. apríla (TASR) - Miestne úrady začiatkom tohto týždňa oznámili, že v uzavretom meste Mirnyj v ruskej Archangeľskej oblasti sa neuskutoční slávnostná prehliadka bojovej techniky pri príležitosti štátneho sviatku Dňa víťazstva 9. mája. TASR o tom píše podľa správy nórskeho webu The Barents Observer.
K rozhodnutiu o zrušení došlo krátko po tom, čo v tejto oblasti v marci útočil ukrajinský dron.
„Nepriateľ sa pokúsil o útok dronom na kozmodróm Pleseck v čase, keď sme sa pripravovali na štart družice na prevádzku širokopásmového internetu,“ informoval prezidenta Vladimira Putina šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov.
O ich stretnutí informovala agentúra RIA Novosti 11. apríla. V oficiálnej tlačovej správe Kremľa sa útok dronom nespomínal.
Predpokladá sa, že ukrajinský útok sa odohral 25. marca. Tento dátum sa zhoduje s vyhlásením ruského ministerstva obrany, že jednotky protivzdušnej obrany zachytili a zničili 85 ukrajinských bezpilotných lietadiel s pevnými krídlami, a to aj v Archangeľskej oblasti.
Útok dronom mohol spôsobiť oneskorenie štartu rakety. Ministerstvo 25. marca nezverejnilo o ňom žiadne informácie, ale o deväť dní neskôr informovalo o úspešnom štarte nosnej rakety strednej triedy Sojuz-2.1a.
Pravdepodobne to nebol prvý ukrajinský útok na Pleseck. Ruské ministerstvo obrany vydalo varovanie pred útokom dronmi aj vlani 23. novembra, keď boli údajne nad Archangeľskou oblasťou zostrelené dva ukrajinské drony.
V stredu niekoľko telegramových kanálov v tomto severoruskom regióne informovalo, že ministerstvo obrany zvažuje zrušenie vojenskej prehliadky aj v Murmansku, najväčšom ruskom meste za polárnym kruhom.
Podľa miestneho spravodajského webu Arktičeskij obozrevateľ sa tam počas sovietskej éry vojenské prehliadky konali každoročne od roku 1965. Po zániku Sovietskeho zväzu túto tradíciu obnovili v roku 2009.
