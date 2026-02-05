< sekcia Zahraničie
V areáli výskumného centra horí, zasahujú hasiči
Úrady vyzvali obyvateľov v okolí, aby mali zatvorené okná, dvere a vypli ventilačné systémy.
Autor TASR
Berlín 5. februára (TASR) - Nemeckí hasiči vo štvrtok zasahujú pri veľkom požiari v areáli vedeckého výskumného centra v Darmstadte neďaleko Frankfurtu nad Mohanom. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Plamene sa už hasičom podarilo dostať pod kontrolu, zranenia dosiaľ hlásené neboli. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. Na záberoch z GSI Helmholtzovho centra pre výskum ťažkých iónov vidieť husté oblaky dymu stúpajúce z budovy.
Úrady vyzvali obyvateľov v okolí, aby mali zatvorené okná, dvere a vypli ventilačné systémy. Vedenie výskumného centra sa bezprostredne po incidente nepodarilo kontaktovať.
