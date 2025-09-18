< sekcia Zahraničie
V Argentíne demonštrovali za zvýšenie výdavkov na vzdelávanie
Milei od svojho nástupu do úradu v decembri 2023 dramaticky okresal verejné výdavky a podarilo sa mu znížiť mesačnú infláciu z dvojciferných na jednociferné čísla.
Autor TASR
Buenos Aires 18. septembra (TASR) - Desaťtisíce Argentínčanov demonštrovali v stredu v centre Buenos Aires za zvýšenie výdavkov pre univerzity či pediatrickú starostlivosť, ktoré boli značne okresané v dôsledku úsporných opatrení zavedených vládou prezidenta Javiera Mileia. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Rozpočtové škrty zapríčinili v ostatnom čase značný pokles popularity Mileia, ktorý sa vyrovnáva aj s nedávnou porážkou svojej konzervatívnej politickej aliancie v provinčných voľbách i s dôsledkami korupčného škandálu, do ktorého je zapletená jeho sestra.
Ako pripomína Reuters, Mileia čakajú následne v októbri dôležité voľby, v ktorých sa bude voliť polovica Snemovne reprezentantov a tretina Senátu, pričom prezidentova strana sa pokúsi získať dostatok kresiel na to, aby opozícia ovládajúca Kongres už nedokázala prelomiť prezidentovo veto.
Cieľom stredajšieho protestu je tiež vyvinúť tlak na zákonodarcov, aby zamietli prezidentovo septembrové veto zákonov, ktoré by zvýšili financovanie štátnych univerzít či detských nemocníc. Samotný Milei tvrdí, že predmetná legislatíva by uškodila fiškálnej rovnováhe krajiny.
Milei od svojho nástupu do úradu v decembri 2023 dramaticky okresal verejné výdavky a podarilo sa mu znížiť mesačnú infláciu z dvojciferných na jednociferné čísla. V pondelok ohlásil vládny návrh budúcoročného rozpočtu, ktorý podľa jeho slov zaručí fiškálnu rovnováhu a zároveň počíta so zvýšením výdavkov nad úroveň inflácie, a to o 17 percent pri zdravotníctve, o osem percent pri vzdelávaní a o päť percent pri dôchodkoch.
Univerzita v Buenos Aires však tvrdí, že navrhovaný rozpočet „len prehlbuje bezprecedentnú krízu“, v ktorej sa nachádza systém štátnych univerzít. Nepočíta totiž podľa nej s obnovením zastavených infraštruktúrnych projektov a napríklad ani so zvyšovaním platov učiteľov.
