V Argentíne neprelomili veto na zvýšenie financií pre univerzity

Buenos Aires 10. októbra (TASR) - Dolná komora argentínskeho Kongresu v stredu nenazbierala potrebný počet hlasov na zvrátenie veta prezidenta Javiera Mileia voči zákonu, ktorý by zvýšil financovanie štátnych univerzít, informovali agentúry Reuters a AFP, píše TASR.



Zákon predpokladal pravidelné navyšovanie financií pre štátne univerzity. Stanovil aj zvýšenie miezd vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov, aby sa takto kompenzovali dôsledky trvalo vysokej inflácie, ktorá v auguste dosahovala 236 percent.



Milei tento zákon v septembri vetoval a poslancom dolnej komory Kongresu sa jeho veto neporadilo prelomiť - do dvojtretinovej väčšiny prítomných, ktorá je potrebná na zvrátenie prezidentovho veta, im chýbalo šesť hlasov.



Stredajšie hlasovanie predstavuje v priebehu mesiaca už druhé veľké víťazstvo Mileia, ktorý sám seba označuje za "anarchokapitalistického" prezidenta.



K moci sa dostal vlani v decembri aj vďaka sľubu, že zoškrtá verejné výdavky, pripomenula AFP. Škrty vo verejných financiách. najviac zasiahli zdravotníctvo, školstvo a dôchodky.



Odbory zastupujúce učiteľov a nepedagogických zamestnancov na Univerzite v Buenos Aires (UBA) oznámili, že vo štvrtok vstúpia do štrajku na protest proti "hanebnému" hlasovaniu členov Kongresu, ktoré podľa nich "ohrozuje budúcnosť celej krajiny".



AFP ozrejmila, že približne 80 percent všetkých Argentínčanov, ktorí navštevujú vysoké školy, sa zapisuje na verejné univerzity - tie však Milei kritizoval ako semenisko socialistickej indoktrinácie.



Opozičný senátor Martin Lousteau po hlasovaní obvinil Kongres, že "sa otočil chrbtom k spoločnosti, ktorá naprieč krajinou dala jasne najavo, že je za verejné univerzitné vzdelávanie".



Vládny návrh rozpočtu na rok 2025 navrhuje dať univerzitám polovicu toho, čo podľa vlastných prepočtov potrebujú na svoje fungovanie. V utorok sa ministerstvo pre ľudské zdroje pokúsilo upokojiť univerzity tým, že oznámilo zvýšenie platov učiteľov o 6,8 percenta. Učiteľské odbory však toto navýšenie odmietli ako nedostatočné.



Mileiova šoková terapia pre argentínsku ekonomiku prináša zmiešané výsledky: zatiaľ čo inflácia a rozpočtový deficit klesli, jeho tvrdé úsporné opatrenia podľa časti verejnosti viedli k dramatickému nárastu miery chudoby.