V Argentíne objavili skamenené pozostatky doteraz neznámeho dinosaura

Buenos Aires 31. marca (TASR) - Paleontológovia v Argentíne identifikovali doteraz neznámy druh dinosaura, ktorý žil asi pred 80 miliónmi rokov a pre svoju obrovskú veľkosť - päť až deväť metrov na dĺžku -, veľmi ostré zuby, obrovské pazúry na zadných nohách a výborne vyvinutý čuch bol pravdepodobne jedným z hlavných predátorov na území dnešnej Patagónie. Informovala o tom televízia CNN.



Skamenené pozostatky dinosaura Llukalkan aliocranianus sa našli v oblasti Bajo de la Carpa, neďaleko slávneho náleziska fosílií v La Invernade v Argentíne. Žil teda na území prehistorického južného subkontinentu Gondwana, ktorý zahŕňal súčasnú Afriku, Indiu, Antarktídu, Austráliu a Južnú Ameriku.



Llukalkan v pomenovaní objaveného dinosaura znamená v jazyku miestneho indiánskeho kmeňa Araukáncov (Mapučov) "strach naháňajúci" a aliocranianus znamená v polatinčenej gréčtine "neobvyklej lebky".



Tvor, ktorý patrí do čeľade Abelisauridae, svojím vzhľadom pripomínal dinosaura druhu Tyrannosaurus rex s malými zavalitými ramenami. Doteraz bolo známych desať zástupcov tohto druhu.



"Aj keď abelisauridy všeobecne pripomínali tyranosaura s malými, krátkymi prednými končatinami, mali neobvykle krátke a hlboké lebky, ktoré mali často vyvýšeniny, hrbole a rohy," uvádza sa v správe paleontologického tímu.



Charakteristickým znakom nového dinosaura bol malá zadná vzduchom naplnená dutina (sinus) v strednom uchu, aká doteraz nebola pozorovaná u žiadneho iného abelisaurida. Vedci sa domnievajú, že vďaka tomu mal tento dinosaurus oveľa lepší sluch - asi ako súčasný krokodíl.



"To by znamenalo, že spolu s ostrým čuchom mal tento dravec výnimočné schopnosti," uviedol pre CNN v e-maile vedúci tímu Federico Gianechini, paleontológ z Národnej univerzity v San Luís v Argentíne.



Skamenené pozostatky boli objavené náhodne v roku 2015 počas vykopávok na mieste známom ako La Invernada neďaleko mesta Rincón de los Sauces v provincii Neuquén, uviedol Gianechini. Hlavným cieľom prác vtedy bolo odkryť veľkého bylinožravého dinosaura zo skupiny sauropodov, ktorého na danom mieste objavili o rok skôr. Niekoľko dní pred dokončením výkopových prác si paleontológovia všimli, ako na povrchu zeme vytŕčajú aj iné kosti.