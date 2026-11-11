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V Argentíne pátrajú po exčlenovi Červených brigád
Miestne médiá priniesli mnoho podrobností o Bertulazziho úteku, úrady však pravdivosť týchto správ nepotvrdili.
Autor TASR
Buenos Aires 11. novembra (TASR) - Bývalý člen talianskej radikálnej marxistickej organizácie Červené brigády utiekol z domáceho väzenia v Argentíne. V stredu to potvrdilo argentínske ministerstvo bezpečnosti, ktoré vypísalo odmenu takmer 12.000 eur za informácie, ktoré povedú k jeho opätovnému dolapeniu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Leonarda Bertulazziho (74) odsúdili v Taliansku v roku 1987 na 27 rokov väzenia za členstvo v ozbrojenej podvratnej organizácii. Po rokoch na úteku ho v roku 2002 zadržali v Argentíne, no o niekoľko mesiacov prepustili. V roku 2004 získal štatút utečenca, ktorý mu neskôr odobrali. V roku 2024 ho opäť zadržali a umiestnili do domáceho väzenia, odkiaľ teraz utiekol.
Bertulazzi zastával v Červených brigádach vysokú funkciu. Táto radikálna marxistická organizácia podnikala útoky v rokoch 1969-80, ktoré sa v Taliansku označujú za roky olova. Ich najznámejším činom bol únos a vražda bývalého talianskeho premiéra Alda Mora v roku 1978.
Miestne médiá priniesli mnoho podrobností o Bertulazziho úteku, úrady však pravdivosť týchto správ nepotvrdili. Podľa medializovaných informácií sa Bertulazzi údajne pomocou horolezeckého postroja spustil z balkóna na piatom poschodí. Keď si polícia všimla, že jeho elektronický monitor prestal odosielať údaje o pohybe, šla ho skontrolovať do miesta bydliska. Na mieste našla len odhodené monitorovacie zariadenie, Bertulazzi zmizol.
Argentína schválila jeho vydanie do Talianska v júli 2025 po tom, ako najvyšší súd zamietol jeho posledné odvolanie.
Leonarda Bertulazziho (74) odsúdili v Taliansku v roku 1987 na 27 rokov väzenia za členstvo v ozbrojenej podvratnej organizácii. Po rokoch na úteku ho v roku 2002 zadržali v Argentíne, no o niekoľko mesiacov prepustili. V roku 2004 získal štatút utečenca, ktorý mu neskôr odobrali. V roku 2024 ho opäť zadržali a umiestnili do domáceho väzenia, odkiaľ teraz utiekol.
Bertulazzi zastával v Červených brigádach vysokú funkciu. Táto radikálna marxistická organizácia podnikala útoky v rokoch 1969-80, ktoré sa v Taliansku označujú za roky olova. Ich najznámejším činom bol únos a vražda bývalého talianskeho premiéra Alda Mora v roku 1978.
Miestne médiá priniesli mnoho podrobností o Bertulazziho úteku, úrady však pravdivosť týchto správ nepotvrdili. Podľa medializovaných informácií sa Bertulazzi údajne pomocou horolezeckého postroja spustil z balkóna na piatom poschodí. Keď si polícia všimla, že jeho elektronický monitor prestal odosielať údaje o pohybe, šla ho skontrolovať do miesta bydliska. Na mieste našla len odhodené monitorovacie zariadenie, Bertulazzi zmizol.
Argentína schválila jeho vydanie do Talianska v júli 2025 po tom, ako najvyšší súd zamietol jeho posledné odvolanie.