< sekcia Zahraničie
V Argentíne sa začali sa voľby do dvojkomorového Kongresu
V polovici prezidentského obdobia sa tak volí polovica poslancov dolnej komory (127 kresiel) a tretina senátorov (24 kresiel).
Autor TASR
Buenos Aires 26. októbra (TASR) - V Argentíne sa v nedeľu začali voľby do dvojkomorového zákonodarného zboru. Voliči rozhodnú o obsadení polovice kresiel v Poslaneckej snemovni a tretiny kresiel v hornej komore argentínskeho parlamentu - Senátu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
V polovici prezidentského obdobia sa tak volí polovica poslancov dolnej komory (127 kresiel) a tretina senátorov (24 kresiel). Tieto voľby rozhodnú o tom, či prezident Javier Milei vstúpi do druhej polovice svojho funkčného obdobia posilnený alebo oslabený, keďže preveria podporu jeho reforiem voľného trhu a prísnych úsporných opatrení.
Mileiho konzervatívna strana La Libertad Avanza (Sloboda napreduje, LLA) má momentálne len 37 poslancov a šesť senátorov. Tento podiel by chcel prezident zvýšiť aspoň na tretinu kresiel v Kongrese, čo by mu poskytlo ochranu pred pokusmi opozície zmariť jeho program znižovania verejných výdavkov.
Cieľom strany je zvýšiť dôveru investorov v Mileiho víziu a udržať si podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nedávno poskytol Argentíne značnú finančnú pomoc, no pohrozil, že ju stiahne, ak Milei nedosiahne očakávané výsledky.
„Nevzdávajte sa, lebo sme v polovici cesty,“ povedal Milei svojim podporovateľom na záverečnom podujatí kampane vo štvrtok v prístavnom meste Rosario. „Sme na dobrej ceste,“ dodal.
Biely dom aj zahraniční investori boli prekvapení, že argentínska vláda dokázala výrazne znížiť mesačnú infláciu – z 12,8percent pred Mileiho inauguráciou na 2,1percent v septembri –, dosiahnuť fiškálny prebytok a zaviesť rozsiahle reformy. Popularita Mileiho však v posledných mesiacoch klesla v dôsledku verejnej frustrácie z jeho škrtov vo verejných výdavkoch a korupčného škandálu spojeného s jeho sestrou.
V polovici prezidentského obdobia sa tak volí polovica poslancov dolnej komory (127 kresiel) a tretina senátorov (24 kresiel). Tieto voľby rozhodnú o tom, či prezident Javier Milei vstúpi do druhej polovice svojho funkčného obdobia posilnený alebo oslabený, keďže preveria podporu jeho reforiem voľného trhu a prísnych úsporných opatrení.
Mileiho konzervatívna strana La Libertad Avanza (Sloboda napreduje, LLA) má momentálne len 37 poslancov a šesť senátorov. Tento podiel by chcel prezident zvýšiť aspoň na tretinu kresiel v Kongrese, čo by mu poskytlo ochranu pred pokusmi opozície zmariť jeho program znižovania verejných výdavkov.
Cieľom strany je zvýšiť dôveru investorov v Mileiho víziu a udržať si podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nedávno poskytol Argentíne značnú finančnú pomoc, no pohrozil, že ju stiahne, ak Milei nedosiahne očakávané výsledky.
„Nevzdávajte sa, lebo sme v polovici cesty,“ povedal Milei svojim podporovateľom na záverečnom podujatí kampane vo štvrtok v prístavnom meste Rosario. „Sme na dobrej ceste,“ dodal.
Biely dom aj zahraniční investori boli prekvapení, že argentínska vláda dokázala výrazne znížiť mesačnú infláciu – z 12,8percent pred Mileiho inauguráciou na 2,1percent v septembri –, dosiahnuť fiškálny prebytok a zaviesť rozsiahle reformy. Popularita Mileiho však v posledných mesiacoch klesla v dôsledku verejnej frustrácie z jeho škrtov vo verejných výdavkoch a korupčného škandálu spojeného s jeho sestrou.