V Arizone odhlasovali zrušenie interrupčného zákona z roku 1864

Phoenix 25. apríla (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického štátu Arizona v stredu odhlasovala zrušenie zákona zakazujúceho takmer všetky druhy interrupcií. Najvyšší súd v Arizone pritom pred viac ako dvoma týždňami rozhodol, že tento zákon prijatý pred 160 rokmi je vykonateľný, informovala agentúra AP.



Zákon z roku 1864 zakazuje všetky potraty od okamihu počatia, pokiaľ nie je ohrozený život matky. Znásilnenie ani incest sa podľa zrušeného zákona nepovažujú za platné výnimky. Zákon v tomto znení odsúdil úradujúci prezident USA Joe Biden, ale umiernene ho kritizoval aj Bidenov súper v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Donald Trump.



V snahe dosiahnuť zrušenie tohto zákona v Arizone sa s tamojšími demokratmi spojilo aj niekoľko umiernených republikánov.



Agentúra Reuters doplnila, že zrušenie zákona obmedzujúceho prístup k interrupciám by mohlo nadobudnúť platnosť v priebehu niekoľkých týždňov, ak ho neodmietne arizonský Senát.



"Som nadšená, že sa Snemovňa konečne rozhodla urobiť správnu vec a zrušila archaický takmer úplný zákaz potratov z roku 1864," napísala na sociálnej sieti guvernérka Katie Hobbsová.



Demokratka Hobbsová povedala, že podpíše zrušenie zákazu, ak prejde Snemovňou a Senátom.



"Rozhodnutie podstúpiť interrupciu alebo akýkoľvek typ reprodukčnej zdravotnej starostlivosti patrí do rúk pacientov, ich rodín a poskytovateľov, nie politikov," vyhlásil pred začiatkom stredajšieho zasadnutia demokratický zástupca Oscar De Los Santos.



Reuters priblížil, že republikáni v Snemovni posledné dva týždne blokovali návrhy demokratov na zrušenie zákona.



Predseda Snemovne reprezentantov Ben Toma, ktorý je republikánom, v rozhovore s novinármi vyjadril sklamanie z toho, že "demokrati sú zjavne presvedčení o tom, že k potratom by malo dochádzať bez obmedzení a bez regulácií."



Jediným republikánom, ktorý je od začiatku na strane demokratov, je Matt Gress. V stredu sa k nemu pri hlasovaní pridali ďalší dvaja republikáni.



"Ako niekto, kto je pro-life a zároveň je produktom silných žien vo svojom živote, odmietam prijať falošnú predstavu, ktorú presadzujú extrémy na oboch stranách tohto problému, že nemôžeme rešpektovať a chrániť ženy a súčasne aj brániť nový život," napísal Gress na sociálnej sieti po hlasovaní.



Boj Arizony za zákaz potratov z obdobia občianskej vojny je ďalším zo série zápasov za reprodukčné práva žien v Spojených štátoch, odkedy Najvyšší súd USA v roku 2022 zrušil ústavné právo na potrat, pričom rozhodnutie o tejto otázke ponechal na jednotlivé štáty. Štáty pod vedením konzervatívcov veľmi rýchlo pristúpili k zákazu interrupcií alebo ich striktným obmedzeniam.



Skupina odporcov zákona o zákaze potratov medzičasom oznámila, že zbiera podpisy za vypísanie referenda o zakotvení potratov v arizonskej ústave. Ich zámerom je, aby sa toto referendum konalo súčasne s prezidentskými voľbami v novembri. Arizona je pre výsledok prezidentských volieb jedným z kľúčových štátov.



Biden urobil z obrany práv žien jednu z hlavných tém svojej predvolebnej kampane.