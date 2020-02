V Arizone zatkli údajného vodcu irackej al-Káidy

Phoenix 1. februára (TASR) - V meste Phoenix v americkom štáte Arizona zatkli muža, ktorý v čase, keď pôsobil ako vodca teroristickej skupiny al-Káida v irackom meste Fallúdža, údajne zabil dvoch policajtov. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie amerických federálnych úradov o tom informovala agentúra Reuters.



Alí Ahmed Núrí (42) je na zozname hľadaných osôb irackej polície. Podľa vyjadrenia amerických úradov v Arizone ho úrady v Iraku podozrievajú z úkladnej vraždy irackých policajtov z roku 2006.



Iracký sudca vydal na Núrího zatykač a tamojšia vláda zaslala americkému ministerstvu spravodlivosti žiadosť o jeho vydanie. Vo štvrtok ho zadržali vo Phoenixe. V piatok predstúpil v súvislosti s vydaním do Iraku pred súd v Phoenixe.



Podľa irackej vlády bol Núrí vodcom skupiny al-Káida v irackom meste Fallúdža. Organizácia tam plánovala operácie proti irackej polícii. Vo vyhlásení amerických úradov sa ďalej uvádza, že podrobnosti z irackej žiadosti bude treba ešte pred súdom preukázať.



Vydanie Núrího do Iraku musí potvrdiť americký súd a o jeho vydaní z USA potom rozhodne minister zahraničných vecí.



Kedy Núrí vstúpil do Spojených štátov, ani ako dlho žil v Phoenixe, nebolo z citovaného vyhlásenia známe, dodal Reuters.