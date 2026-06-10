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V Arménsku pokračuje prepočítanie hlasov po voľbách

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Členka volebnej komisie čaká na voličov, zatiaľ čo muž vypĺňa hlasovací lístok vo volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v Jerevane v Arménsku v nedeľu 7. júna 2026. Foto: TASR/AP

Výsledky oznámia 14. júna.

Autor TASR
Jerevan 10. júna (TASR) - Úrad pre boj proti korupcii v Arménsku vyšetril v súvislosti s nedávnymi parlamentnými voľbami vyše 100 podozrení na porušenie zákona a vedie približne 115 trestných konaní. Podľa agentúry Armenpress o tom v stredu na pôde arménskeho parlamentu v Jerevane informoval predseda úradu Artur Nahapetjan, píše TASR.

Dodal, že orgány činné v trestnom konaní budú pokračovať v preverovaní podozrení. V blízkej budúcnosti sa podľa neho očakávajú nové razie, zadržania a trestné stíhania.

Nahapetjan zároveň pripomenul, že podobné odhalenia sa udiali aj po minulých voľbách. Ubezpečil, že ak sa objavia nové informácie o volebných trestných činoch aj s odstupom rokov, budú preverené a stíhané.

Arménska Ústredná volebná komisia (ÚVK) v stredu oznámila, že konečné výsledky parlamentných volieb zverejní 14. júna. V tejto fáze pokračuje prepočítavanie hlasov odovzdaných vo voľbách 7. júna, uviedol predseda ÚVK Vahagn Hovakimjan.

Hovakimjan zároveň informoval, že riadne podaných žiadostí o prepočítanie hlasov bolo málo. Výsledky sa však preverujú aj z iniciatívy samotných volebných komisií, ak to považovali za potrebné. Spresnil, že v Jerevane budú prepočítané hlasy v takmer všetkých volebných okrskoch, keďže o to požiadal kandidát strany Krídla jednoty.

Doplnil, že ÚVK dostala žiadosti o prepočítanie od troch politických subjektov – strany Prosperujúce Arménsko, aliancie Silné Arménsko a strany Krídla jednoty.

Podľa predbežných výsledkov parlamentných volieb z 7. júna vstupujú do parlamentu tri politické sily: strana Občianska zmluva, aliancia Silné Arménsko a aliancia Arménsko.

Vládnuca strana Občianska zmluva premiéra Nikola Pašinjana získala 49,825 percenta hlasov, čím si aj v novom parlamente zabezpečila väčšinu.

Blok Silné Arménsko vedený arménsko-ruským miliardárom Samvelom Karapetjanom volilo 23,281 percenta voličov, zatiaľ čo blok Arménsko získal hlasy 9,934 percenta oprávnených voličov.

Z predbežných výsledkov zároveň vyplýva, že strana Prosperujúce Arménsko proruského magnáta Gagika Carukjana tesne neprekročila štvorpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu – získala 3,996 percenta hlasov. Strana zároveň oznámila, že výsledky volieb napadne na súde.
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