V Arménsku sa uskutočnia druhé vojenské cvičenia s jednotkami USA

Jerevan 15. júla (TASR) - Arménsko tento týždeň usporiada vojenské cvičenie spolu s ozbrojenými silami USA. V pondelok to uviedlo arménske ministerstvo obrany. Ide už o druhé spoločné vojenské cvičenie za uplynulý rok. TASR informácie prevzala z agentúry AFP.



Na cvičení Eagle Partner 2024 sa zúčastnia príslušníci ozbrojených síl, ktorí spadajú pod vedenie armády USA v Európe a Afrike. Prítomní budú aj vojaci Národnej gardy štátu Kansas. Cvičenie sa začína v utorok a trvať bude do 24. júla.



Podľa arménskeho ministerstva obrany sa cvičenie zameria na stabilizačné úlohy medzi stranami konfliktu počas mierovej misie. Cieľom je zvýšiť vzájomnú súčinnosť jednotiek na medzinárodných mierových misiách, vymeniť si osvedčené postupy v oblasti riadenia a taktickej komunikácie a zlepšiť pripravenosť arménskych jednotiek.



Cvičenia v Arménsku sa uskutočnia krátko po tom, čo sa Arménsko zúčastnilo na summite NATO vo Washingtone. Účasť arménskej delegácie na summite ostro kritizovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



AP pripomína, že spoločné cvičenie sa bude konať v čase meniacej sa geopolitickej situácie v južnom Kaukaze. Arménsko, ktoré bolo dlhoročným spojencom Ruska, sa od Moskvy odkláňa a snaží sa prehĺbiť spoluprácu so Západom. Na druhej strane Gruzínsko, ktoré je kandidátskou krajinou EÚ, sa v uplynulom čase prikláňa k prorusky orientovanej politike. Ministerstvo obrany USA preto zrušilo každoročné vojenské cvičenie s gruzínskymi ozbrojenými silami.



Arménsko, ktoré má na svojom území ruské vojenské základne, vo februári zmrazilo svoje členstvo v Ruskom vedenej vojenskej aliancii Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.



Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa začali zhoršovať po útokoch Azerbajdžanu na arménske územie v roku 2022 a dobytí sporného Náhorného Karabachu azerbajdžanskými vojskami v septembri 2023. Sporný región ovládali viac ako 30 rokov arménski separatisti.



Arménska vláda tvrdí, že Rusko útoky na jeho územie odignorovalo napriek tomu, že bolo povinné Arménsku vojensky pomôcť. Status quo v Náhornom Karbachu zasa mali zaručiť ruské mierové jednotky, ktoré však voči azerbajdžanskej invázii vôbec nezasiahli.