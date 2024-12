V Ásame už pri zásahoch proti detským sobášom zadržali skoro 5000 ľudí

Naí Dillí 22. decembra (TASR) - Vyše 5000 ľudí už zadržali v v štáte Ásam na severovýchode Indie pri zásahoch proti nelegálnym detským sobášom. Oznámili to v nedeľu tamojší predstavitelia po tom, ako bolo pri nočnej a dosiaľ poslednej takejto razii zadržaných 416 ľudí, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vedenie tohto štátu sa zaviazalo v pokračovaní takýchto zásahoch. K dosiaľ posledným došlo v noci na nedeľu, pričom zadržané osoby by mali byť ešte v priebehu dňa predvedené na súd.



Ásam bojuje proti nelegálnym detským sobášom intenzívne od februára 2023. Od vtedy tam pri raziách zadržali už tisíce ľudí vrátane rodičov sobášených párov či úradníkov, ktorí neplnoletých zásnuby povolili. Celkovo dosiaľ zadržali vyše 4800 ľudí.



Zákonom povolený vek na uzavretie manželstva je v Indii 21 rokov v prípade mužov a 18 rokov v prípade žien. Milióny detí, obzvlášť v chudobných vidieckych oblastiach sú však nútené vstupovať do manželstva v mladšom veku. Mnohí rodičia svoje neplnoleté dcéry vydávajú v nádeji na zlepšenie svojej finančnej situácie.



Takéto konanie však máva devastačné následky. Dievčatá po svadbe prestanú chodiť do školy a starajú sa o domácnosť. Navyše sa matkami stávajú často v mladom veku a pôrody im následne spôsobujú zdravotné problémy.



V Indii žije podľa údajov OSN stále vyše 220 miliónov neplnoletých vydatých dievčat, hoci počet detských sobášov sa v tomto storočí výrazne znížil. Indický najvyšší súd v roku 2017 rozhodol, že pohlavný styk s neplnoletou manželkou predstavuje znásilnenie. Verdikt je považovaný za prelomový a ocenili ho ľudskoprávni aktivisti.