V Aténach a ďalších oblastiach bude od soboty nočný zákaz vychádzania

Atény 22. októbra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyhlásil vo štvrtok - s platnosťou od soboty - zákaz nočného vychádzania v metropole Atény, ako aj v meste Solún či iných rizikových oblastiach v snahe zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Naším cieľom je zredukovať cirkuláciu (ľudí) a nočné stretávanie sa, ktoré podnecujú šírenie vírusu," povedal Mitsotakis v televíznom prejave.



Snaha predísť zhromažďovaniu osôb zatvorením reštaurácií a klubov sa podľa premiéra ukázala byť len čiastočne úspešnou, keďže mladí Gréci sa naďalej schádzajú v početných skupinách na námestiach, na pôde univerzít a iných verejných miestach.



Zákaz vychádzania bude platiť od soboty v čase od 00.30 h do 05.00 h ráno. Nariadili ho po tom, ako grécke zdravotnícke úrady ohlásili rekordných 882 nových prípadov nákazy a 15 úmrtí na ochorenie COVID-19. "V posledných dňoch sme zaznamenali náhly nárast prípadov," uviedol Mitsotakis s tým, že čiastočne ide o dôsledok zvýšeného testovania.



Predseda gréckej vlády oznámil aj "povinné" nosenie rúšok na verejnosti, a to vo vnútri i vonku, v najviac zasiahnutých regiónoch. Rúško podľa jeho slov poslúži ako akási vakcína do vtedy, než bude vyvinutá skutočná vakcína. Mitsotakis ďalej prízvukoval, že pred celkovým lockdownom uprednostňuje lokálne opatrenia.



Grécko zaevidovalo celkovo už viac ako 28.000 pozitívne testovaných osôb a takmer 550 obetí na životoch. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je hospitalizovaných 90 pacientov. Úrady v krajine v uplynulých dňoch varovali, že priemerný vek novoinfikovaných sa znížil na 40 rokov.