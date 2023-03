V Aténach napadli a zranili exministra financií Varufakisa

Atény 11. marca (TASR) - Grécky bývalý minister financií Janis Varufakis utrpel zlomeninu nosa a musel byť hospitalizovaný po tom, ako ho v piatok večer v metropole Atény napadli muži v kapucniach. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry DPA.



Ľavicového opozičného politika (61) podľa miestnych médií objavila v reštaurácii skupina približne 20 ľudí. Najprv ho urážali z ulice. Varufakis potom vyšiel von, kde na neho zaútočilo niekoľko mužov v kapucniach, zhodili ho na zem, kopali a bili päsťami do tváre.



Varufakis vyjadril po útoku vďaku za prejavenú solidaritu. Zároveň poprel správy, že útočníci boli z extrémne ľavicových skupín. "Neboli to anarchisti, ľavičiari, komunisti ani členovia nejakého hnutia," napísal na sociálnej sieti Twitter. Podľa neho šlo o "nájomných násilníkov".



DPA pripomína, že Varufakis, profesor ekonómie, sa dostal do centra pozornosti počas dlhovej krízy v roku 2015, keď pôsobil ako minister financií. V súčasnosti je poslancom parlamentu.