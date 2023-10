V Aténach otvorili múzeum opernej divy Marie Callasovej

Atény 28. októbra (TASR) - V gréckom hlavnom meste Atény vo štvrtok otvorili múzeum venované životu a kariére gréckej sopranistky Marie Callasovej, ktoré je označované za prvé svojho druhu na svete. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Múzeum, ktoré vzniklo pri príležitosti 100. výročia jej narodenia, prezentuje viac ako 1300 exponátov vrátane Callasovej školského zošita, popísaných kníh a notových materiálov, operných šiat a fotografií, uviedli organizátori.



"Veľká diva Maria Callasová sa vracia domov. Sme veľmi hrdí na toto unikátne múzeum, ktoré spája technológiu a živú skúsenosť," povedal starosta Atén Kostas Bakojannis.



Múzeum je situované v trojposchodovej pamiatkovo chránenej budove bývalého hotela z 20. rokov 20. storočia, ktorá sa nachádza neďaleko centrálneho námestia Syntagma. Vytvorenie múzea trvalo viac ako desať rokov a stálo 1,5 milióna eur.



Zbierka začala vznikať pred 24 rokmi, keď mesto získalo niekoľko Callasovej predmetov na aukcii v Paríži.



Medzi top exponáty patrí osobný fotoalbum sopranistky, jej zrkadlo používané v zákulisí a okuliare na predpis, ktoré takmer nikdy nenosila na verejnosti.



Nachádzajú sa tu aj monogramované zápalkové škatuľky, ktoré jej darovali letecké spoločnosti a hotely počas jej posledného svetového turné v rokoch 1973-1974, alebo jedálny lístok z osudného večierka v Benátkach v roku 1957, kde sa Callasová stretla s gréckym lodiarskym magnátom Aristotelom Onassisom.



Do nového múzea prispeli desiatky gréckych inštitúcií a súkromných zberateľov, medzi nimi aj zosnulí výtvarní umelci Alekos Fassianos, Dimitris Mytaras či Panajotis Tetsis.



Niektoré vystavené predmety darovali múzeu milánska La Scala, Metropolitná opera v New Yorku, Gran Teatro La Fenice v Benátkach a Arena di Verona.



Callasová sa narodila ako Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropulosová 2. decembra 1923 v New Yorku gréckym emigrantom a po rozchode rodičov žila v rokoch 1937-1945 so svojou matkou a dvoma staršími sestrami v Aténach.



Po absolvovaní štúdia spevu na Národnom konzervatóriu profesionálne debutovala v roku 1941 v Gréckej národnej opere.



V rokoch 1949-1959 bola vydatá za talianskeho podnikateľa a priemyselníka Giovanniho Battistu Meneghiniho, v rokoch 1959-1968 bola partnerkou Onassisa, ktorý ju opustil a oženil sa s bývalou prvou dámou USA Jacqueline Kennedyovou.



Callasová odišla do umeleckého dôchodku po poslednom vystúpení v japonskom Sappore v roku 1974. Zomrela v Paríži na infarkt v roku 1977 vo veku 53 rokov. Jej popol o dva roky neskôr rozptýlili v Egejskom mori.



Na budúci rok príde do kín životopisná dráma o Callasovej s názvom "Maria" s Angelinou Jolieovou v hlavnej úlohe a v réžii čilského filmového tvorcu Pabla Larraína.