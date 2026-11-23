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V Aténach po 20 rokoch znovu otvorili historické múzeum Akropoly
Podľa oficiálnych údajov navštívilo Akropolu v roku 2025 približne 4,6 milióna ľudí.
Autor TASR
Atény 23. novembra (TASR) - Historické múzeum Akropoly v Aténach je po takmer 20 rokoch opäť prístupné verejnosti. Viac ako 150-ročná budova sa nachádza len niekoľko desiatok metrov od chrámu Partenón na Akropole. Vystavené sú v nej architektonické fragmenty, obetné dary, nápisy a viac ako 800 archeologických nálezov zo starovekých Atén. Ako informovala agentúra DPA, grécky premiér Kyriakos Mitsotakis na otvorení komplexu Acropolis Museum povedal, že sa ho podarilo opäť začleniť do archeologického areálu aj celého mesta, píše TASR.
Múzeum, ktoré otvorili v roku 1874, bolo prvou budovou moderného gréckeho štátu postavenou priamo na múzejné účely. Staré Múzeum Akropoly vzniklo v duchu myšlienky, ktorú v roku 1807 prvýkrát predstavil Adamantios Korais vo svojich odporúčaniach na ochranu starožitností. Jej cieľom bolo presvedčiť cudzincov, že Grécko svoje kultúrne dedičstvo nerozdáva ani nepredáva.
Podľa gréckej ministerky kultúry Liny Mendoniovej sa opätovným otvorením starého Múzea Akropoly začína nová kapitola v dejinách aténskej Akropoly.
Historické múzeum je podľa nej neoddeliteľne späté s dejinami gréckej archeológie a vykopávkami na posvätnom pahorku. Teraz má novú úlohu - stať sa miestom prezentácie archeologických poznatkov a kultúrneho dialógu.
Prvú časť múzea tvorí výstava 750 archeologických predmetov z Atén, ktoré zreštaurovali a verejnosti vystavili po prvý raz.
Druhá časť s názvom Partenón ožíva ponúka trojrozmernú digitálnu prezentáciu približne 100 pamiatok Akropoly vytvorenú s využitím umelej inteligencie. Návštevníci si napríklad môžu pozrieť digitálnu rekonštrukciu vlysu z Partenónu vrátane sôch, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Britskom múzeu. Grécko dlhodobo žiada o ich vrátenie.
Tretia časť je venovaná súčasnému umeniu. Jej súčasťou je inštalácia amerického umelca irackého pôvodu Michaela Rakowitza, ktorá prepája súčasné umelecké diela so starovekými artefaktmi z Blízkeho východu a juhovýchodného Stredomoria.
Obnova starého múzea stála približne desať miliónov eur, pričom viac ako polovicu nákladov pokryli európske fondy, uviedla ministerka Mendoniová.
Podľa oficiálnych údajov navštívilo Akropolu v roku 2025 približne 4,6 milióna ľudí.
Hlavné zbierky múzea sú od roku 2009 vystavené v novej trojposchodovej budove vzdialenej približne 300 metrov od starovekej pamiatky. Staré múzeum zatvorili v roku 2007. Odvtedy táto budova slúžila na kancelárie správy Akropoly a ako sklad archeologických nálezov.
Múzeum, ktoré otvorili v roku 1874, bolo prvou budovou moderného gréckeho štátu postavenou priamo na múzejné účely. Staré Múzeum Akropoly vzniklo v duchu myšlienky, ktorú v roku 1807 prvýkrát predstavil Adamantios Korais vo svojich odporúčaniach na ochranu starožitností. Jej cieľom bolo presvedčiť cudzincov, že Grécko svoje kultúrne dedičstvo nerozdáva ani nepredáva.
Podľa gréckej ministerky kultúry Liny Mendoniovej sa opätovným otvorením starého Múzea Akropoly začína nová kapitola v dejinách aténskej Akropoly.
Historické múzeum je podľa nej neoddeliteľne späté s dejinami gréckej archeológie a vykopávkami na posvätnom pahorku. Teraz má novú úlohu - stať sa miestom prezentácie archeologických poznatkov a kultúrneho dialógu.
Prvú časť múzea tvorí výstava 750 archeologických predmetov z Atén, ktoré zreštaurovali a verejnosti vystavili po prvý raz.
Druhá časť s názvom Partenón ožíva ponúka trojrozmernú digitálnu prezentáciu približne 100 pamiatok Akropoly vytvorenú s využitím umelej inteligencie. Návštevníci si napríklad môžu pozrieť digitálnu rekonštrukciu vlysu z Partenónu vrátane sôch, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Britskom múzeu. Grécko dlhodobo žiada o ich vrátenie.
Tretia časť je venovaná súčasnému umeniu. Jej súčasťou je inštalácia amerického umelca irackého pôvodu Michaela Rakowitza, ktorá prepája súčasné umelecké diela so starovekými artefaktmi z Blízkeho východu a juhovýchodného Stredomoria.
Obnova starého múzea stála približne desať miliónov eur, pričom viac ako polovicu nákladov pokryli európske fondy, uviedla ministerka Mendoniová.
Podľa oficiálnych údajov navštívilo Akropolu v roku 2025 približne 4,6 milióna ľudí.
Hlavné zbierky múzea sú od roku 2009 vystavené v novej trojposchodovej budove vzdialenej približne 300 metrov od starovekej pamiatky. Staré múzeum zatvorili v roku 2007. Odvtedy táto budova slúžila na kancelárie správy Akropoly a ako sklad archeologických nálezov.