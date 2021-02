V Aucklande sa skončil trojdňový lockdown

Wellington 17. februára (TASR) - V najväčšom meste Nového Zélandu - Aucklande - sa v stredu skončil tri dni trvajúci lockdown, ktorý tam vláda vyhlásila v súvislosti s výskytom troch nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa premiérky Jacindy Ardernovej to vyzerá tak, že "nemáme rozsiahle ohnisko nákazy, ale skôr malý reťazec prenosu, ktorý je zvládnuteľný pomocou našich bežných postupov sledovania kontaktov a testovania". Úrady zaujali "opatrný prístup, pretože je to oveľa lepšie, ako sa mýliť a mať rozsiahle ohnisko a dlhý lockdown".



Zdroj pôvodnej infekcie, ktorý bol detegovaný ako britský variant vírusu SARS-CoV-2, stále nie je neidentifikovaný. Ardernová vyhlásila, že preto treba byť stále obozretný.



Pozitívny výsledok testu na koronavírus mala trojčlenná rodina z Aucklandu.



Nové prípady vírusu zaregistrovali na Novom Zélande naposledy pred tromi týždňami. Boli to prvé potvrdené infekcie po viac ako dvoch mesiacoch.



Nový Zéland, ktorý má päť miliónov obyvateľov, zaznamenal dosiaľ len 1984 prípadov nákazy a 26 úmrtí na chorobu COVID-19.