V Augsburgu zadržali sympatizanta IS z Iraku

Augsburg 6. decembra (TASR) — Bavorská polícia zatkla v stredu večer v ubytovni pre žiadateľov o azyl v Augsburgu 37-ročného Iračana, ktorý možno plánoval útok na tamojší vianočný trh. Informoval o tom v piatok denník Die Welt, ktorému zatknutie potvrdila hovorkyňa bavorského policajného prezídia.



Zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek podľa denníka uviedli, že Iračan si trh fotografoval. Táto informácia zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.



V centre pozornosti bol od októbra, pretože na sociálnych sieťach zverejňoval príspevky velebiace teroristickú organizáciu Islamský štát (IS).



Podľa bavorského ministra vnútra Joachima Herrmanna, ktorého citovala agentúra DPA, však nie sú k dispozícii žiadne dôkazy, že Iračan pripravoval útok. Takisto v súčasnosti neexistujú dôkazy o konkrétnych plánoch útoku alebo konkrétnych hrozbách pre vianočné trhy v Bavorsku.



Na aktivitu Iračana na internete upozornila bavorské úrady zahraničná tajná služba. Muž bol podľa nej v kontakte s členmi IS, opakovane vyzdvihoval svätú vojnu (džihád) a zverejňoval videá z popráv a samovražedných útokov.



Podľa informácií denníka Die Welt prišiel zatknutý Iračan do Nemecka v marci 2023 a požiadal o azyl. O jeho žiadosti sa ešte nerozhodlo. V súčasnosti je vo väzbe a čaká na svoju deportáciu.



Podľa bavorského Ústredia pre extrémizmus cudzincov bude vyhostený na základe zriedka používaného paragrafu 58a zákona o pobyte cudzincov v Nemecku. Ten umožňuje deportovať cudzinca okamžite do jeho domovskej krajiny, keď sa preukáže, že bola odvrátená konkrétna hrozba pre bezpečnosť Nemecka alebo teroristická hrozba.