Cez Lamanšský prieliv sa v auguste dostalo viac ako 1450 migrantov

Londýn 2. septembra (TASR) - V auguste dorazilo do Spojeného kráľovstva na malých člnoch viac ako 1450 migrantov, čo je najvyšší počet v priebehu jedného mesiaca. Informovala o tom v utorok spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na analýzu tlačovej agentúry PA.



Úrady zaznamenali aj nový denný rekord, keď sa 6. augusta dostalo na britské pobrežie najmenej 235 migrantov.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová nedávno avizovala, že uzavrie Lamanšský prieliv pre migrantov.



Analýza agentúry PA odhalila, že v auguste sa dostalo na malých člnoch do Spojeného kráľovstva takmer toľko migrantov ako v júni a júli dohromady.



Ministerstvo vnútra sa snaží hodiť vinu za rastúci počet migrantov a ťažkosti s vracaním žiadateľov o azyl, ktorí sa dostali do Veľkej Británie, na francúzske úrady a "aktivistických právnikov".



Charitatívne organizácie však vyzývajú vládu, aby zaistila bezpečné a legálne cesty pre migrantov s cieľom zabrániť nebezpečnej plavbe cez Lamanšský prieliv.



Britské ministerstvo obrany v pondelok potvrdilo, že armádne bezposádkové lietadlo Watchkeeper, používané v Afganistane, bude po prvý raz monitorovať plavidlá s migrantmi v Lamanšskom prielive.