V aukcii sa predal portrét Picassovej múzy Dory Maarovej
Predal sa za 32 miliónov eur.
Autor TASR
Paríž 24. októbra (TASR) — Doteraz neznámy obraz Pabla Picassa s portrétom jeho dlhoročnej múzy a partnerky Dory Maarovej sa v piatok v aukcii predal za 32 miliónov eur. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Obraz s názvom „Busta ženy s kvetinovým klobúkom (Dora Maar)“ Picasso namaľoval v júli 1943. Dielo bolo v roku 1944 predané a odvtedy bolo v rodinnej zbierke. Maarová bola Picassovou partnerkou a múzou približne sedem rokov.
Obraz vydražili v aukčnom dome Drouot. Opätovné objavenie sa diela, ktoré je súčasťou Picassovej série „Žena v klobúku“, označil za „okamih vzácneho významu, ktorý prvýkrát odhalil plnú žiaru diela dlho utajovaného“.
Špecialistka na Picassovo dielo Agnes Sevestreová-Barbéová ocenila kvalitu portrétu. „Máme obraz, ktorý je presne taký, aký bol, keď opustil ateliér,“ povedala. „Nebol nalakovaný, čo znamená, že máme všetok jeho surový materiál, úplne všetko. Je to obraz, v ktorom cítite všetky farby, celý chromatický rozsah,“ vysvetlila.
Maarová je na obraze zachytená s melancholickým výrazom v tvári a s pestrofarebným kvetinovým klobúkom. Portrét vznikol v období ich rozchodu. Dora Maarová bola Picassovým najdôležitejším modelom a inšpiráciou, jej podoba je na zhruba 60 jeho dielach. Ich dramatický rozchod Maarovú uvrhol do depresie.
Predaje Picassových diel sú dôležitým ukazovateľom stavu trhu s umením, ktorý v posledných rokoch zaznamenal pokles. Podľa údajov spoločnosti Artprice sa v roku 2024 predali jeho diela za 223 miliónov dolárov, čo je približne tretina zo sumy 597 miliónov dolárov, ktoré za ne kupci utratili rok predtým.
