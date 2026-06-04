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V aukcii sa predal umelý ostrov pri Rujane z čias studenej vojny

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Vyvolávacia cena bola 39.000 eur a víťazným uchádzačom sa stala rakúska spoločnosť pre výstavbu modulárnych domov McCube.

Autor TASR
Hamburg 4. júna (TASR) - V Hamburgu vydražili za 60.000 eur schátranú námornú platformu z čias studenej vojny pri ostrove Rujana, ktorú v 50. rokoch vybudovala východonemecká Národná ľudová armáda. Do dražby sa prihlásilo 20 záujemcov, hoci plošina Ostervilm v Baltskom mori je v havarijnom stave, píše TASR podľa agentúry DPA.

Vyvolávacia cena bola 39.000 eur a víťazným uchádzačom sa stala rakúska spoločnosť pre výstavbu modulárnych domov McCube. Platforma Ostervilm v Greifswaldskom zálive na Rujane slúžila v bývalom východnom Nemecku pre lode ako demagnetizačná stanica, aby boli chránené pred námornými mínami.

Umelý ostrov má rozlohu 250 štvorcových metrov. Generálny riaditeľ spoločnosti McCube Oliver Pesendorfer povedal, že si predstavuje jeho premenu na miesto pre kultúrne podujatia vrátane svadieb a iných stretnutí. Pôvodne sa plánoval prihlásiť do dražby sám, ale krátko pred aukciou sa spojil s iným uchádzačom.

Napriek odľahlej polohe a schátranému stavu nehnuteľnosť vzbudila pred aukciou značný verejný záujem, uviedli organizátori.

„Každý deň sme telefonovali s ľuďmi z celého Nemecka – s desiatkami, pravdepodobne aj niekoľkými stovkami záujemcov, ktorí boli iba zvedaví,“ povedal člen predstavenstva aukčného domu Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Kai Rocholl.
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