V Auschwitzi otvorili novú stálu expozíciu
Nová expozícia je rozdelená do troch hlavných častí, informoval hovorca múzea Bartosz Bartyzel.
Varšava 12. decembra (TASR) – V Múzeu Auschwitz-Birkenau sprístupnili novú stálu expozíciu, ktorá prostredníctvom osobných predmetov väzňov približuje ich každodenný život v najväčšom nacistickom vyhladzovacom tábore. Medzi vystavenými predmetmi sú aj šablóny zvieratiek, ktoré matka zhotovila svojmu synovi na Vianoce zo zvyškov topánky získanej v koncentračnom tábore, informovala agentúra AP, píše TASR.
Nová expozícia je rozdelená do troch hlavných častí, informoval hovorca múzea Bartosz Bartyzel. Objasnil, že návštevníci sa oboznámia s chodom tábora od ranného budíčka cez umývanie, stravu a nútené práce až po večery v barakoch. Expozícia sprostredkúva aj emócie, ktoré väzni denne prežívali – únavu, hlad, chlad, strach, ľahostajnosť, beznádej i smrť.
Výstava zahŕňa aj kresby a maľby, ktoré tajne vytvorili väzni počas pobytu v tábore alebo po vojne.
Súčasťou výstavy sú aj archívne dokumenty, fotografie zhotovené počas registrácie a predmety dennej potreby väzňov -
Zatiaľ čo predchádzajúca výstava sa zameriavala na masový rozsah zločinov nacistov, nová zdôrazňuje individuálne osudy a osobné skúsenosti väzňov.
„Svedkovia (preživší) odchádzajú, svet sa mení a nové generácie potrebujú nový prístup,“ objasnil pre agentúru AP zástupca riaditeľa múzea Andrzej Kacorzyk. „Preto je potrebné ukázať ľudský rozmer a individuálne osudy,“ dodal.
Predmety dokumentujúce každodenné skúsenosti ľudí väznených v Osvienčime sú vystavené v blokoch 8 a 9 bývalého koncentračného tábora. Táto expozícia je výsledkom prvej fázy modernizácie múzea. Druhá fáza – venovaná holokaustu – má byť v blokoch 6 a 7 hotová v roku 2027. Posledná časť, opisujúca fungovanie tábora ako inštitúcie, by mala byť v blokoch 4 a 5 dokončená do roku 2030.
Nemecko počas druhej svetovej vojny vybudovalo v tejto časti okupovaného Poľska viac než 40 táborov vrátane Auschwitz I - založeného v roku 1940 na internáciu Poliakov - a Auschwitz II-Birkenau, ktorý sa neskôr stal hlavným miestom vyhladzovania Židov počas holokaustu. V tomto komplexe zahynulo približne 1,1 milióna ľudí.
V roku 1947 bolo na mieste bývalých táborov zriadené múzeum, ktoré bolo v roku 1979 zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO.
