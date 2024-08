V Austrálii minulý mesiac usmrtili krokodíly už dvoch ľudí

Canberra 5. augusta (TASR) - Austrálska polícia v utorok uviedla, že v zažívacom trakte usmrteného veľkého krokodíla sa našli ľudské pozostatky. Ide už o druhý smrteľný útok krokodíla na človeka za uplynulý mesiac. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Obeťou je s najväčšou pravdepodobnosťou 40-ročný lekár Dave Hogbin, ktorý v sobotu spadol zo strmého brehu do rieky Annan v severozápadnom štáte Queensland. Pochádza z Nového Južného Walesu a v Queenslande trávil dovolenku spolu so svojou manželkou tromi synmi. Jeho smrť ešte musia potvrdiť testy DNA.



Jeho rodina vo vyhlásení uviedla, že "napriek tomu, že bol vysoký, silný a zdatný, vzhľadom na zložité terénne podmienky sa z vody nedokázal dostať." Jeho manželka sa mu snažila pomôcť, avšak svah bol príliš strmý a klzký a manžela z vody nedokázala vytiahnuť.



Podozrivého krokodíla s dĺžkou 4,9 metra strážcovia prírody usmrtili v pondelok približne štyri kilometre od miesta, kde zmizol Hogbin.



Podobná tragédia sa udiala aj 2. júla, kedy krokodíl usmrtil 12-ročné dievča, ktoré sa so svojou rodinou kúpalo v potoku v susednom Severnom teritóriu. Jej pozostatky sa našli o niekoľko dní neskôr.



V tomto roku došlo v Austrálii k trom smrteľným útokom krokodíla, čo je najväčší zaznamenaný počet úmrtí od roku 2014. V apríli po útoku krokodíla zahynul 16-ročný mladík počas plávania pri jednom z ostrovov neďaleko Queenslandu.



Populácia krokodílov výrazne stúpa v tropických oblastiach na severe Austrálie, a to najmä od 70. rokov 20. storočia, kedy sa stali chráneným druhom. Pre ich kožu ich predtým lovci takmer vyhubili.