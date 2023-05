V Austrálii objavili V oceľovej konštrukcii 300 kg metamfetamínu

Sydney 24. mája (TASR) - Austrálska polícia zhabala viac než 300 kilogramov metamfetamínu ukrytého v oceľovej konštrukcii, ktorá do Sydney dorazila z Mexika, uviedli v stredu miestne úrady. TASR informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Drogu objavili v 79 blokoch uložených vo vnútri oceľového hydraulického lisu, ktorý bol do Sydney dovezený 18. apríla, uviedla austrálska polícia a pohraničná stráž v spoločnom vyhlásení.



Odhadovaná predajná hodnota drogy je viac než 273 miliónov austrálskych dolárov (zhruba 167 miliónov eur).



Austrálska federálna polícia sa v súčasnosti snaží identifikovať zločineckú skupinu, ktorá za kontrabandom stojí.



"Táto zásielka poukazuje na extrémy, do ktorých sú skupiny obchodujúce s drogami schopné zájsť pri svojej snahe pašovať nelegálne drogy do Austrálie kvôli zisku, ktorý z toho môžu mať," uviedol detektív Salam Zreika.



Polícia zároveň varovala, že jej inšpektori dokážu odhaliť aj veľmi sofistikované pokusy o pašovanie drog.