Rekordne veľká žaba: V Austrálii objavili až 2,7 kilogramovú ropuchu

Brisbane 20. januára (TASR) - Austrálske úrady v piatok objavili pravdepodobne najväčšiu ropuchu obrovskú na svete. Vážila až 2,7 kilogramu a bola dlhá 25 centimetrov. Keďže však ide o invazívny druh obojživelníka, ropuchu po odchytení usmrtili. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Správcovia austrálskeho národného parku Conway v štáte Queensland ropuchu zbadali, keď počas obchôdzky museli zastaviť, keďže sa cez cestu presúvali hady. Jej veľkosť a váha ich šokovali, keďže bežná ropucha obrovská dorastá do maximálnej dĺžky 15 centimetrov a váži v priemere 450 gramov.



Ide o invazívny a jedovatý druh žaby, ktorá podľa správcov parku "požerie všetko, čo sa jej zmestí do úst, či už hmyz, plazy alebo malé cicavce". Preto nájdenú ropuchu odchytili a následne usmrtili špeciálnou injekciou.



Odborníci sa domnievajú, že vzhľadom na veľkosť queenslandskej ropuchy by mohlo ísť o samicu. Nie je jasné, aká bola stará, no tento druh sa môže dožívať až 15 rokov, upozorňujú správcovia národného parku.



Queenslandské ministerstvo vedy a životného prostredia vo vyhlásení nadrozmernú žabu označilo za "príšeru" a dodalo, že by mohlo ísť o najväčšiu ropuchu obrovskú na svete. Podľa údajov Guinnessovej knihy rekordov bol až doteraz najväčší jedinec tohto druhu objavený v roku 1991 v Škótsku. Tamojšia ropucha vážila takmer 2,6 kilogramu.



O vystavovanie pozostatkov rekordne veľkej ropuchy už vyjadrilo záujem aj Queenslandské múzeum.



Agentúra AFP pripomína, že ropucha obrovská bola do Queenslandu privezená v roku 1935 s cieľom bojovať proti chrobákovi Dermolepida albohirtum, ktorý ničí úrodu cukrovej trstiny. Toto rozhodnutie však malo negatívne následky na tamojšiu flóru a faunu, keďže ropuchy ju začali vo veľkej miere ničiť.